Ô tô bị dán chằng chịt băng vệ sinh vì đỗ xe chắn lối đi quán trà đá nước mía

Tài xế đỗ xe chắn lối đi của quán trà đá nước mía nên chủ quán dán đầy băng vệ sinh lên xe để "dằn mặt".

Chuyện các gia đình, hàng quán bị tài xế đỗ xe chắn lối đi đã gây ra không ít chuyện dở khóc dở cười, thậm chí có trường hợp phải đưa nhau ra pháp luật để giải quyết. Khi lâm vào hoàn cảnh như vậy, người dễ tính chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người nóng tính thì bực bội khóa bánh, tạt sơn, cào xước, hành hung tài xế, gây ra không ít hậu quả nghiêm trọng.

Trên mạng xã hội đã đăng tải không ít câu chuyện về việc đậu xe thiếu ý thức nhưng có vẻ một số người vẫn không biết rút kinh nghiệm.

Mới đây, cộng đồng mạng lại chia sẻ hình ảnh chiếc ô tô bị "xử lý" khi vô tư đỗ chắn trước một hàng bán nước ven đường khiến nhiều người xôn xao.

Do chiếc ô tô đỗ chắn ngay trước lối đi, cản trở việc buôn bán nên đã bị dán chằng chịt băng vệ sinh xung quanh xe để cảnh cáo.

Không biết khi tài xế ô tô xuất hiện sẽ có cảm giác ra sao khi nhìn thấy chiếc xe của mình ra nông nỗi này. Thế nhưng có lẽ đây cũng là bài học cho tài xế để những lần tới đậu xe có ý thức hơn, tránh ảnh hưởng người khác.

Chuyện đỗ xe chắn lối đi lại gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Chiếc xe ô tô bị dán đầy băng vệ sinh vì tài xế đỗ xe chắn lối đi của quán nước mía - Ảnh: FB

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, đồng thời nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Người cho rằng việc dán băng vệ sinh lên khắp xe như vậy là hơi quá, nên nhắc nhở nhẹ nhàng để tài xế rút kinh nghiệm. Số khác lại cho rằng so với việc đập phá xe thì dán băng vệ sinh vẫn còn...hiền chán.

Hình ảnh vẫn đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ của cô gái dán băng vệ sinh lên xe ô tô ở Hà Nội: “Hành động của con gái tôi là thiếu tế nhị, gây phản cảm” Mẹ của cô gái dán băng vệ sinh lên xe ô tô đậu trước cửa hàng nhà mình sau đó đăng tải lên face book cho rằng, hành động của cô con gái bà là thiếu tế nhị, gây phản cảm. Tuy nhiên, bà cũng cho rằng đây là bài học chung cho những người đậu xe thiếu ý thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-to-bi-dan-chang-chit-bang-ve-sinh-vi-do-xe-chan-loi-di-quan-tra-da-nuoc-mia-329972.html