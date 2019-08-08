Ở nhà với người tình của mẹ, bé gái 2 tuổi chết bất thường

Xã hội 08/08/2019 15:52

Vụ việc bé gái 2 tuổi chết bất thường khi ở nhà với người tình của mẹ đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Chiến (trú xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ bé gái 2 tuổi chết bất thường tại nhà.

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/8, chị Lục Thị Bảy bận đi làm nên để gửi con gái là bé K.T.T.V. (2 tuổi) cho bạn trai là Lê Văn Chiến trông nom.

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Bé gái 2 tuổi chết bất thường khi ở nhà với người tình của mẹ - Ảnh: Infonet

Chiều cùng ngày, chị Bảy đi làm về thì thấy con kêu đau và khóc nức nở. Bé V. được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương.

Do sức khỏe của bé diễn biến xấu nên được gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên trên đường đi bé gái đã tử vong.

Theo chính quyền địa phương, chị Bảy đã ly hôn, một mình nuôi 2 đứa con. Cách đây khoảng 2 tháng, Lê Văn Chiến dọn về ở cùng. Hiện Công an huyện Tương Dương đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chuyện trẻ em gặp nạn vì người tình của cha hoặc mẹ vốn không phải chuyện hiếm. Tháng 10/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thọ (tức Thọ mốc, SN 1989, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi sát hại bé L.H.Tr. (SN 2016, xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia).

Theo điều tra, vào ngày 27/9, do phải đi làm nên chị T. đã nhờ Thọ ở nhà trông con gái mình đang ngủ là cháu Tr. Khi tỉnh dậy, cháu Tr. khóc đòi mẹ. Bực tức vì thấy cháu Tr. khóc nhiều, Thọ đã dùng chân đá liên tiếp vào bụng khiến cháu Tr tử vong.

Thọ và chị T. có quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng. Thọ là đối tượng nghiện ma túy, có nhiều tiền án, tiền sự.

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Khi phát hiện bé trai bị rơi xuống giếng, người thân tìm cách đưa bé lên, tiến hành sơ cứu rồi chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

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Từ khóa:   tai nạn trẻ em chết bất thường

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