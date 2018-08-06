Nước mắt người mẹ ngày đêm lo sợ bụng con gái 4 tuổi nổ tung vì căn bệnh quái ác

Xã hội 06/08/2018 09:14

Hàng ngày chứng kiến con gái gồng mình gánh chịu đau đớn, cái bụng to vượt mặt như chực nổ tung vì căn bệnh quái ác, người mẹ chỉ biết khóc nghẹn, ngày đêm lo sợ con sẽ rời xa cõi đời.

Căn bệnh quái ác

Chị Lê Thị Nhiều (36 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) hướng khuôn mặt nhòa lệ về phía con gái mắc bệnh hiểm nghèo ngồi trên giường. Khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi của đứa trẻ cũng hướng về mẹ như để cầu xin khi phải chịu đựng những cơn đau xác thịt. Thấy con khóc, chị Nhiều chạy đến ngồi bên cạnh vỗ về, an ủi. Con gái chị mới 4 tuổi, chỉ nặng 20kg nhưng dù chị có muốn dang tay ẵm bồng cũng không thể. Cái bụng đứa trẻ to vượt mặt, như chực nổ tung khiến việc bồng bế, di chuyển trở nên nên khó khăn.

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Cái bụng bé Trang chực nổ tung vì căn bệnh hiểm nghèo - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bé Phan Thị Thùy Trang (4 tuổi) là con út của vợ chồng chị Nhiều. Khi sinh ra, đứa trẻ cũng bình thường, khỏe mạnh. Nhưng đến 4 tháng tuổi, nhận thấy da con bị vàng, cơ thể mệt mỏi, thường xuyên quấy khóc, chị đưa con đi thăm khám thì đau đớn khi biết con bị bệnh xơ gan, tắc mạch. Dù được chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tình của cháu bé ngày càng nặng, da bủng beo, cái bụng to phình ra, nổi đầy gân xanh gân đỏ. Đến thời điểm hiện tại, cháu bé không còn khả năng đi lại, việc nằm xuống, ngồi dậy cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Nước mắt người mẹ ngày đêm lo sợ bụng con gái 4 tuổi nổ tung vì căn bệnh quái ác - Ảnh 2
Bé Trang mắc cùng lúc 2 căn bệnh hiểm nghèo là xơ gan và tắc mạch - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Mấy ngày trước thấy sức khỏe con yếu dần, bác sỹ khuyên gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nghe câu nói này từ bác sỹ đã hàng chục lần nhưng chưa bao giờ tuyệt vọng như lần này. Sợ con không qua khỏi nên vợ chông tôi quyết định đưa con về nhà được sống bên gia đình những ngày ngắn ngủi còn lại. Giờ tôi chẳng biết làm gì để cứu con nữa", anh Phan Minh Tín (38 tuổi, bố bé Trang) gạt nước mắt trải lòng.

Nước mắt người mẹ

4 ngày nay kể từ ngày xuất viện trở về, sự sống của bé Trang phụ thuộc hoàn toàn vào nước đá và sữa. Di chứng của căn bệnh khiến bé Trang lúc nào cũng kêu nóng bức, đòi uống nước đá liên tục. Cứ vài chục phút người mẹ lại phải cho con uống nước đá một lần. Chấp nhận cho con thỏa mãn cơn khát nhưng vợ chồng chị Nhiều luôn canh cánh nổi lo bụng con gái sẽ nổ tng lúc nào không hay.

Nước mắt người mẹ ngày đêm lo sợ bụng con gái 4 tuổi nổ tung vì căn bệnh quái ác - Ảnh 3
Sự sống của bé Trang đang rất mong manh - Ảnh: Gia đình cung cấp

"Gần 4 năm ôm con nằm viện giành giật sự sống, chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế này. Nhìn con thoi thóp mà lòng tôi như dao cắt, chỉ ước có thể gánh chịu đau đớn thay con", chị Nhiều khóc nghẹn.

Được biết, vợ chồng chị Nhiều làm nông nghiệp, kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng số tiền công bấp bênh anh Tín nhận được từ nghề làm phụ hồ. Bé Trang còn một người chị gái năm nay lên 7 tuổi.

Kể từ ngày sinh con bệnh tật, chị Nhiều quanh năm suốt tháng ôm con nằm viện. Cuộc sống của cả gia đình, chữa trị cho con trông chờ vào anh Tín.

"Dẫu biết sự sống của con giờ đang phải tính từng ngày nhưng tôi vẫn luôn hi vọng phép màu sẽ xảy ra. Cố lên con gái của mẹ nhé", nắm chặt tay con gái, chị Nhiều động viên trong tiếng nấc nghẹn.

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Mắc phải căn bệnh "thực bào máu" suốt 3 năm qua bé Vân phải gánh chịu đau đớn vì những cơn sốt triền miên, cơ thể phù nề, bụng to. Sự sống của đứa trẻ rất mong manh khi bác sỹ kết luận đây là căn bệnh hiểm nghèo, không có cơ hội cứu chữa.

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