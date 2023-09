Căn bệnh quái ác

Chị Lê Thị Nhiều (36 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) hướng khuôn mặt nhòa lệ về phía con gái mắc bệnh hiểm nghèo ngồi trên giường. Khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi của đứa trẻ cũng hướng về mẹ như để cầu xin khi phải chịu đựng những cơn đau xác thịt. Thấy con khóc, chị Nhiều chạy đến ngồi bên cạnh vỗ về, an ủi. Con gái chị mới 4 tuổi, chỉ nặng 20kg nhưng dù chị có muốn dang tay ẵm bồng cũng không thể. Cái bụng đứa trẻ to vượt mặt, như chực nổ tung khiến việc bồng bế, di chuyển trở nên nên khó khăn.