Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng

Xã hội 09/04/2019 13:58

Sau khi gây tai nạn, nữ tài xế đã được đưa về trụ sở Công an quận Cầu Giấy để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 8 giờ 15 sáng nay (9/4), tại ngã tư Phạm Hùng - Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương.

Một chiếc ô tô Mercedes biển kiểm soát 30A-80.015 do người phụ nữ điều khiển đã vượt đèn đỏ, lao vào hàng loạt phương tiện đang lưu thông rồi đâm vào cột điện bên đường sau đó lật ngửa giữa đường.

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 1
Nữ tài xế gây tai nạn... - Ảnh: Internet
Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 2
...đã được đưa về trụ sở công an lấy lời khai - Ảnh: Internet
Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 3
Người dân tập trung đông tại hiện trường - Ảnh: Internet
Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 4
Người bị thương nằm la liệt trên đường - Ảnh: Internet
Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 5
Chiếc Mercedes bị hư hỏng nặng - Ảnh: Internet

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 6

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 7

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 8

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 9
Lực lượng CSGT đưa người bị nạn đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 10

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 11

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 12

Nữ tài xế Mercedes vượt đèn đỏ tông liên hoàn nhiều xe máy: Người bị nạn nằm la liệt, xe cộ hư hỏng nặng - Ảnh 13
Nhiều người tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông ùn tắc - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, có 3 chiếc xe máy bị biến dạng, chiếc ô tô gây tai nạn bị lật toàn bộ phần đầu xe cũng biến dạng. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Theo điều tra ban đầu, nữ tài xế là N.T.T.H. (SN 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội). Chị T.  điều khiển chiếc xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Mercedes di chuyển từ Xuân Thủy quay đầu sang đường Phạm Hùng, khi đến vị trí trên thì bất ngờ rú ga, vượt đèn đỏ gây ra tai nạn.

Hiện lực lượng CSGT đã bàn giao nữ tài xế cho Công an quận Cầu Giấy để phục vụ công tác điều tra.

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Theo kết quả giám định, trong máu tài xế Phú không có nồng độ cồn cũng như các chất kích thích khác. 

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Từ khóa:   tai nạn kinh hoàng tai nạn liên hoàn

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