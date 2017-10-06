Nữ sinh lớp 9 ngất xỉu trong giờ học thể dục, gia đình tá hỏa khi biết con đang mang thai 4 tháng vì bị hiếp dâm

Xã hội 06/10/2017 10:35

Sau giờ học thể dục, bé Đ.T.T.N., 14 tuổi ở Kiên Giang bất ngờ ngất xỉu. Gia đình đưa N. vào phòng khám gần trường để kiểm tra mới biết cô bé đang mang thai hơn 4 tháng.

Ngày 15/9/2017, gia đình bé N. đã mang đơn đến Công an xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) tố cáo hành vi Hiếp dâm trẻ em của D.M.T. (28 tuổi). Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã mời đối tượng T. đến để lấy lời khai.

Theo Phụ nữ TP.HCM, tại đồn công an, nam thanh niên này đã khai nhận hành vi cưỡng hiếp bé N. trước đó. Đồng thời, T. cam kết sẽ bồi thường, lo hết chi phí sinh nở và trợ cấp nuôi con.

Trong ngày 15/9/2017, Công an xã Trung An đã báo cáo và đề xuất chuyển toàn bộ hồ sơ lên Công an huyện Củ Chi (TP.HCM).

Nữ sinh lớp 9 ngất xỉu trong giờ học thể dục, gia đình tá hỏa khi biết con đang mang thai 4 tháng vì bị hiếp dâm - Ảnh 1
Dãy phòng trọ, nơi bé N. bị đối tượng T. cưỡng hiếp - Ảnh: Internet

Trước đó, sau giờ học thể dục, bé N. bất ngờ ngất xỉu rồi được đưa đến phòng khám gần trường để kiểm tra. Lúc này gia đình mới tá hỏa khi biết bé gái đang mang thai hơn 4 tháng.

Sau khi biết con đang mang thai, mẹ gạ hỏi thì bé N. mới thú nhận, mình bị một nam thanh niên cưỡng hiếp trong chuyến đi chơi tại nhà dì ruột ở xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM).

Cụ thể, ngày thứ 5 khi ở nhà dì, bé bị D.M.T ở cùng dãy phòng trọ dùng dao uy hiếp rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, T. đã đe dọa bé N. nếu báo cho người khác sẽ giết.

Sợ hãi vì lời uy hiếp, bé N. không dám nói với ai, ngay cả bố mẹ. Sau đó, N. đòi dì cho về nhà cùng bố mẹ tại Kiên Giang.

Hiện gia đình nạn nhân vẫn đang tiếp tục cầu cứu cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền lời và đòi lại công bằng cho bé Đ.T.T.N.

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