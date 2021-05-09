Nữ sinh lớp 8 đánh nữ sinh lớp 7 như phim kiếm hiệp, xé áo ngay trên cầu

Xã hội 09/05/2021 13:26

1 nữ sinh lớp 7 ở tỉnh Quảng Nam bị nữ sinh lớp 8 đánh đập dã man và lột đồ ngay trên cầu trước sự reo hò, cổ vũ của các bạn đồng trang lứa. Nguyên nhân dẫn đến vụ nữ sinh đánh nhau được cho là do mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Pháp luật và Bạn đọc đưa tin, mới đây trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh đánh nhau trên cầu tại tỉnh Quảng Nam khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, trong đoạn clip, nữ sinh mặc áo đen, tóc ngắn liên tục đánh tới tấp vào vùng đầu của nữ sinh áo trắng, bất chấp nạn nhân gào khóc van xin. Thậm chí, nữ sinh áo đen còn dùng tay kéo áo, lột đồ nữ sinh áo trắng. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều em học sinh khác chứng kiến nhưng không một ai đứng ra can ngăn mà một số người còn reo hò, cổ vũ.

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Nữ sinh áo trắng bị lôi đi rất mạnh và bị lột áo ngay trên cầu - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đoạn clip được đăng tải và lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội, sáng 9/5, công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, vụ việc này xảy ra trên cầu Bình Đào (nối xã Bình Đào và xã Bình Triều, huyện Thăng Bình).  Qua xác minh, công an huyện Thăng Bình đã làm việc với nữ sinh bị đánh. Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Hiền (xã Bình Đào) cho biết, nữ sinh bị hành hung trong clip là em P.T.B.T. (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hiền). Còn nữ sinh đánh T. là em A. (lớp 8, Trường THCS Hoàng Diệu, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

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Em T. đã quỳ xuống cầu xin nhưng A. vẫn tiếp tục đánh - Ảnh cắt từ clip 

Được biết, 2 nhóm học sinh của Trường THCS Nguyễn Hiền và THCS Hoàng Diệu quen nhau qua mạng xã hội và xảy ra mâu thuẫn nên chiều 6/5 đã hẹn nhau đến cầu Bình Đào. Em T. đến điểm hẹn với hai người bạn. Tuy nhiên, khi đến nơi, 2 người bạn của T. bị nhóm của A. khống chế nên không thể can ngăn đánh nhau. Hiện, T. đã được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị.

Nghệ An: Hai nữ sinh đánh nhau dã man, người lớn đứng bên cạnh cổ vũ

Nghệ An: Hai nữ sinh đánh nhau dã man, người lớn đứng bên cạnh cổ vũ

Trong clip, hai nữ sinh đánh nhau dã man, lao vào túm tóc đối phương và “quyết chiến” dữ dội. Điều đáng nói ở đây là cạnh bên có rất nhiều người lớn, họ đứng xem và cổ vũ.

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