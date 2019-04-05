Nữ sinh lớp 6 té xuống hồ tử vong, nhóm bạn đi cùng sợ liên lụy nên bàn nhau giấu giếm

Xã hội 05/04/2019 17:34

Do không biết bơi, em L. đã té xuống nước và tử vong. Nhóm bạn đi cùng sợ bị liên lụy nên đã bàn nhau giấu kín mọi chuyện.

Hôm nay (5/4), Đại tá Đỗ Trọng Hoãn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em N.D.L. (học sinh lớp 6 Trường THCS Hoàng Diệu, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi đi chơi cùng nhóm bạn.

Cụ thể, vào ngày 26/3, em L. và 5 người bạn cùng lớp đến một hồ nước ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) tắm. Do không biết bơi nên L. và 1 bạn khác ngồi chơi trên bãi đá. Trong lúc ngồi chơi, 2 em này đã trượt chân rơi xuống hồ nước sâu. Nhóm bạn đi cùng chỉ cứu được em học sinh kia, còn L. thì chìm dần xuống nước.

Sau khi xảy ra sự việc, do nhận thức hạn chế, nhóm học sinh đã bàn nhau giấu diếm sự việc, ai hỏi cũng nói không biết vì sợ...bị công an bắt. 

Ngày hôm sau, gia đình đã tìm gặp một số bạn học của L. để hỏi tung tích. Tuy nhiên, các em sợ sẽ liên lụy đến cái chết của L. nên không dám nói sự thật. May mắn là 1 em học sinh đã kể lại sự việc em L. gặp nạn với cha mẹ mình. Ngay sau đó, phụ huynh này đã lên trường thông báo tin tức cho cô chủ nhiệm. Được cô giáo động viên, nhóm học sinh đã kể lại vụ việc.

Nữ sinh lớp 6 té xuống hồ tử vong, nhóm bạn đi cùng sợ liên lụy nên bàn nhau giấu giếm - Ảnh 1
Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh lớp 6 - Ảnh: Infonet

Nhận tin báo, lực lượng công an và gia đình đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các bên liên quan, cơ quan công an xác định em L. tử vong vì bị đuối nước.

Bỏ dở tiệc cưới giữa chừng, cô gái trẻ chạy ra hồ nhảy xuống nước tự vẫn

Bỏ dở tiệc cưới giữa chừng, cô gái trẻ chạy ra hồ nhảy xuống nước tự vẫn

Theo người nhà, trước đây cô gái trẻ đã nhiều lần định tự tử nhưng đều được gia đình phát hiện và can ngăn kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh lớp 6 chết đuối

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 4 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 9 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản