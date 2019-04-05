Do không biết bơi, em L. đã té xuống nước và tử vong. Nhóm bạn đi cùng sợ bị liên lụy nên đã bàn nhau giấu kín mọi chuyện.

Hôm nay (5/4), Đại tá Đỗ Trọng Hoãn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của em N.D.L. (học sinh lớp 6 Trường THCS Hoàng Diệu, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) khi đi chơi cùng nhóm bạn.

Cụ thể, vào ngày 26/3, em L. và 5 người bạn cùng lớp đến một hồ nước ở huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) tắm. Do không biết bơi nên L. và 1 bạn khác ngồi chơi trên bãi đá. Trong lúc ngồi chơi, 2 em này đã trượt chân rơi xuống hồ nước sâu. Nhóm bạn đi cùng chỉ cứu được em học sinh kia, còn L. thì chìm dần xuống nước.

Sau khi xảy ra sự việc, do nhận thức hạn chế, nhóm học sinh đã bàn nhau giấu diếm sự việc, ai hỏi cũng nói không biết vì sợ...bị công an bắt.

Ngày hôm sau, gia đình đã tìm gặp một số bạn học của L. để hỏi tung tích. Tuy nhiên, các em sợ sẽ liên lụy đến cái chết của L. nên không dám nói sự thật. May mắn là 1 em học sinh đã kể lại sự việc em L. gặp nạn với cha mẹ mình. Ngay sau đó, phụ huynh này đã lên trường thông báo tin tức cho cô chủ nhiệm. Được cô giáo động viên, nhóm học sinh đã kể lại vụ việc.

Công an điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nữ sinh lớp 6 - Ảnh: Infonet

Nhận tin báo, lực lượng công an và gia đình đã có mặt tại hiện trường, trục vớt thi thể nạn nhân lên và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các bên liên quan, cơ quan công an xác định em L. tử vong vì bị đuối nước.

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