Nữ sinh bị tạt axít gương mặt bị hủy 75%, mắt trái mù vĩnh viễn

Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, nữ sinh bị tạt axit hồi sáng nay (30/3) đã bị mù 1 mắt, còn gương mặt bị hủy hoại 75%.

Tình trạng của nữ sinh bị tạt axit tại Sài Gòn

Sự thật về nữ sinh bị tạt axit tại Sài Gòn

Nữ sinh bị tạt axit Hoàng Tăng Thị Thu Hương

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 10 giờ 30, chị Hoàng Tăng Thị Thu Hương (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) đi xe máy chở theo chị T.N.A.D, cả hai cùng là sinh viên Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam, lưu thông trên đường Quang Trung, hướng từ Q.Gò Vấp về Q.12 (TP.HCM).

Khi vừa qua Chợ Cầu khoảng 100 mét thì cả hai bị hai thanh niên lạ mặt từ phía sau trờ tới tạt axit vào nữ sinh. Người dân đã lập tức sơ cứu và đưa hai nạn nhân vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Ngô Lê Đại, trưởng ca cấp cứu, chị Hương nhập viện trong tình trạng gương mặt bị bỏng ¾, bỏng sâu độ 3, 4. Giác mạc mắt trái bị tổn thương nặng dẫn đến mù, còn mắt phải bị tổn thương da mi.

Bác sĩ Đại cho biết thêm, bệnh nhân đã được cắt lọc vết thương. Tuy nhiên, với mức độ bỏng sâu và diện tích rộng như vậy, bệnh nhân còn phải thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần mới có thể khắc phục được.

Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ.

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