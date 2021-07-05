Sau khi việc ồn ào xảy ra, trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, em Đ.T cho biết em không hề trách móc mẹ vì em hiểu được lúc đó mẹ đang quá tức giận và thất vọng về kết quả học tập của mình. Em cho hay:

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 1 bạn nữ sinh bị mẹ bắt quỳ giữa sân trường vì không đỗ vào trường dân lập khi thi tuyển lớp 10. Sự việc này gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Được biết, bạn nữ trong câu chuyện có tên là Đ.T, từng học tại một trường cấp 2 ở Hà Nội.

Trong kì thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Đ.T đạt tổng 36,15 điểm, trong đó môn thi tiếng Anh đạt điểm cao nhất là 9,3 điểm, môn Ngữ Văn 6,5 điểm; môn Toán chỉ 3,25 điểm và lịch sử được 7,35 điểm. Được biết, ở những năm học cấp 2, Đ.T luôn duy trì học lực khá tốt. Bên cạnh đó, năm lớp 7, điểm trung bình môn Văn của em đứng thứ 2 cả lớp. Còn năm lớp 8, điểm thi cuối kì cũng thuộc top dẫn đầu.

"Có mẹ nào mà không thương con đâu chứ? Mẹ mình ngoài đời vốn nóng tính, khó kiềm chế cảm xúc. Mình hiểu lúc đấy mẹ mất bình tĩnh thế nào khi biết con gái mình không được theo học trường đó. Mình khóc không phải vì không được học ở trường đấy. Mà mình khóc vì sợ mẹ nóng quá, mẹ ngất ra đấy sẽ có chuyện không hay".

Thế nhưng, vào cuối năm lớp 8, nữ sinh cho biết gia đình em gặp biến cố lớn vì vậy mà tâm lý của em cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Kèm theo đó, thêm phần thi cử áp lực nên kết quả làm bài của em cũng không được như mong muốn.

Điểm số thi vào lớp 10 của nữ sinh Đ.T - Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm về tình hình hiện tại, Đ.T cho biết mẹ vốn nóng tính nên nhiều khi không kiềm chế được cảm xúc. Người mẹ này phải vác trên vai nhiều gánh nặng vì một mình nuôi lớn, dạy dỗ 3 người con. Thế nên, em mong cộng đồng mạng ngừng gay gắt, chỉ trích và có cái nhìn tiêu cực về mẹ.

"Nhà mình có 3 anh em lận nên một mình mẹ gánh vác cũng mệt lắm rồi. Tính mẹ mình nóng lắm, nhưng cũng rất thương các con. Mình hiểu chuyện đi làm cũng đủ làm mẹ mệt mỏi nên nhiều khi để mẹ xả chút giận cũng không sao".

Bên cạnh đó, Đ.T tâm sự rằng em cảm thấy rất có lỗi với sự kỳ vọng của mẹ dành cho mình: "Em vẫn dằn vặt bản thân lắm. Vì mình cảm thấy có lỗi với sự kì vọng của mẹ. Đôi khi mẹ có gợi lại chuyện ấy, nhưng mình cố gắng bác bỏ để mẹ không phải suy nghĩ hay lo lắng gì thêm".

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Cầu Giấy, nơi xảy ra sự việc trên - Ảnh: Internet

Khi nhận thông tin về sự việc xảy ra tại trường, trao đổi với báo Lao Động, TS. Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã gửi lời nhắn nhủ đến mẹ con nữ sinh Đ.T sẽ sớm vượt qua được những biến cố và mạnh mẽ bước tiếp. Thầy Hoà chia sẻ: "Theo tìm hiểu, tôi được biết cả gia đình học sinh này vừa trải qua biến cố lớn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cộng với sự đau thương do mất người thân đã khiến học sinh và phụ huynh chịu nhiều tổn thương".

Qua câu chuyện trên, thầy Hòa rất mong muốn phụ huynh có thể hiểu cho tâm lý, cảm xúc của con trẻ để luôn ở bên, động viên con vượt qua khó khăn, những vấp ngã, thất bại đầu đời.

"Cuộc đời của mỗi người không có chuyện lúc nào cũng thành công. Học sinh cũng vậy, có lúc các con sẽ thua thiệt, có khi lại vấp ngã hoặc không vượt qua thử thách về thi cử. Bản thân tôi lúc còn trẻ cũng vậy, tôi học tốt nhưng cũng nhiều lần thất bại trong các kỳ thi. Tuy nhiên, cha mẹ tôi không quá để ý vấn đề đó, vẫn luôn động viên và đồng hành, tin tưởng ở tôi. Đây là động lực và sức mạnh rất lớn để tôi tin tưởng ở bản thân mình và nỗ lực vượt qua khó khăn. Còn hiện nay, càng hiện đại thì cha mẹ càng để ý đến thành tích, vô tình gây áp lực lên các con."

Hiện tại, cô bạn đang được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn để làm thủ tục nhập học tại trường cấp 3 khác. Đ.T quyết định theo học trường THPT Hoàng Long (Hà Nội Tokyo).