Nữ hành khách tố phụ xe giường nằm luồn tay vào người lục túi rồi sàm sỡ chỗ nhạy cảm

Đăng tải trên trang Facebook cá nhân, cô gái tên H. viết: “Tối ngày 22/10/2017, mình đi xe B.C. từ Hà Nội đến Điện Biên. Biển số xe là 27B – 001xx. Mình nằm ghế thứ 3 từ trên xuống, ở tầng dưới. Vào lúc hơn 12 giờ đêm, phụ xe tên G. nằm ở sàn ngay sát cạnh mình. May mắn cái đêm qua mình mất ngủ nên mới phát hiện ra hành vi mất dạy của thằng phụ xe này. Nằm sát mình ban đầu nó cứ dí sát tay, sát chân vào người mình, mình dịch vào nó cũng lại nghiêng vào.

Mình cố nhịn để yên xem nó định làm gì tiếp thì khi tay nó định tiếp tục sờ sang túi kia và sàm sỡ chỗ nhạy cảm, ngay lập tức mình túm chặt tay nó lại và hét to trên xe là có trộm”.

Mình đã sinh nghi và bắt đầu theo dõi. Nó cứ tưởng mình ngủ say nên bắt đầu luồn tay qua chăn và đặt tay vào trong người mình. Ban đầu là đặt lên đùi xong tiến dần lên mò túi quần và tiếp tục sờ soạng đùi như thế.

Theo thông tin đăng tải trên Thời Đại, sau khi bị sàm sỡ, H. đã la lớn khiến tất cả hành khách trên xe tỉnh dậy. Đồng thời, phụ xe cũng đã thừa nhận hành vi sàm sỡ trước mặt nhiều người.

Theo đó, khi đến trạm cuối là TP. Điện Biên, chị H. đã gặp chủ hãng xe B.C. để giải quyết. Sự việc vẫn chưa ổn thỏa, cô gái này quyết định trình báo lên cơ quan công an.

Phụ xe bỏ trốn giữa đường

Sáng nay, trao đổi với PV Thời Đại, Giám đốc hãng vận tải B.C. cho biết, lãnh đạo công ty đã gửi lời xin lỗi đến chị H. Về phần người phụ xe, anh ta đã bỏ trốn giữa đường.

“Khi về đến bến Điện Biên, tôi đã mời hành khách vào văn phòng công ty và nhiều lần đưa lời xin lỗi. Mong hành khách thông cảm. Tôi cũng liên hệ điện thoại với phụ xe nhưng cậu này xuống xe ở TP. Sơn La và hiện vẫn chưa kết nối được. Xét thấy vấn đề cần phải làm rõ hành vi quấy rối, hay xâm hại nên tôi cũng cung cấp cho hành khách số điện thoại và địa chỉ của nhân viên để chị trình báo công an. Tuy nhiên, sáng nay tôi cũng đã làm việc việc với cơ quan công an” – đại diện hãng vận tải B.C. cho biết.

Về chính sách quản lí nhân viên, vị giám đốc nhấn mạnh: "Chúng tôi có quy định cụ thể, lái phụ xe không được phép nằm cạnh người khác giới. Nếu để xảy ra phản ứng từ phía hành khách vì hành vi thiếu văn minh, lịch sự hoặc phạm quy thì nhân viên bị phạt từ 1-2 tháng lương. Qua sự việc này, chúng tôi mong muốn khách hàng hãy chia sẻ sự cảm thông. Đây là việc ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi".

Hiện tại, vụ việc này vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.