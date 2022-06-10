NÓNG: Truy tìm 5 nghi can đục tường, vượt ngục tại Hưng Yên

Xã hội 10/06/2022 11:54

Cảnh sát phát đi thông báo truy tìm 5 người có hành vi đục tường, trốn khỏi nhà tạm giữ ở Hưng Yên, hiện chưa rõ tung tích.

Nguồn tin từ Dân trí cho biết, công an các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình... đang truy tìm 5 nghi can đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên).

Cụ thể, theo nguồn tin trên, vào hồi 1h ngày 9/6, tại nhà tạm giữ Công an Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc 5 đối tượng đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ.

Những người "vượt ngục" gồm Vũ Văn Dũng (SN 1995, ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Đinh Khánh Đạt (SN 1996, ở TP Hải Dương), Vũ Thành Nghị (SN 1990, ở Ninh Giang, Hải Dương), Đào Đình Kiên (SN 2001, ở Mỹ Hòa, Hưng Yên), Nguyễn Văn Long (SN 1991, ở Yên Mỹ, Hưng Yên).

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Cảnh sát ra lệnh truy nã 5 người vượt ngục về tội "Trốn khỏi nơi giam giữ". Ảnh: Công an Hưng Yên.

 

Sau khi bỏ trốn các đối tượng về nhà tại TP Hải Dương (Hải Dương) lấy xe ôtô BKS 34A-468.xx, màu sơn trắng chở theo 4 đối tượng còn lại chạy theo hướng Hải Phòng, Thái Bình. Đến 4h8' cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe này chạy qua cầu Tân Đệ hướng Thái Bình đi Nam Định.

Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị các Trưởng phòng CSGT các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam... chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát; rà soát camera phạt nguội; các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên kịp thời thông báo về Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên để phối hợp truy bắt đối tượng.

Nguồn tin từ Dân Việt cho biết thêm, Cục CSGT đã đề nghị các Trưởng phòng CSGT các tỉnh thành chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát; rà soát camera phạt nguội; các trạm thu phí trên địa bàn để phát hiện chiếc xe trên, phối hợp truy bắt nhóm vượt ngục.

 

Tên sát nhân đã cố gắng "vượt ngục" trước sự chứng kiến của thẩm phán và các cảnh sát

Tên sát nhân đã cố gắng "vượt ngục" trước sự chứng kiến của thẩm phán và các cảnh sát

 Bị cáo Leonid Greyser đã cố gắng "tẩu thoát" bằng cách leo lên trần nhà khi đang tòa đang xử án.

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