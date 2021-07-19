Nóng: Trưa 19/7, biển Đông có khả năng hứng bão số 3, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 10

Hồi 7h sáng nay (19/7), áp thấp nhiệt đới đang ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, tối qua (18/7), vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày 20/7, bão số 3 ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão trong trưa nay. Nếu mạnh thành bão, đây sẽ là cơn bão số 3 trên Biển Đông trong năm 2021.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 7h ngày 21/7, vị trí tâm bão ở trên vùng ven biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,5-4,5m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m; biển động.

Khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông, kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên từ nay đến ngày 20/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.