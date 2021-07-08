Nóng: SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam chính thức bị hoãn

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông báo SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm 2021 sẽ bị hoãn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 8/7, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) thông báo SEA Games 31 dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào cuối năm 2021 sẽ bị hoãn sang năm 2022.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến của SEAGF vào chiều ngày 8/7, sau khi xem xét, đánh giá kỹ lưỡng diễn biến của dịch COVID-19 tại nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, cùng với đó là đề xuất hoãn tổ chức SEA Games 31 của nước chủ nhà Việt Nam.

Thông tin từ cuộc họp cho biết, các quốc gia thành viên SEAGF đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 nhưng do dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp nên ngày hội thể thao lớn nhất của khu vực không thể diễn ra theo kế hoạch.

Việt Nam là quốc gia chủ nhà đăng cai SEA Games 31 - Ảnh: Internet

Theo kế hoạch ban đầu, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 - 2/12/2021 tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Bắc Giang. Tại kỳ đại hội này, Việt Nam dự kiến đăng cai tổ chức 40 môn thể thao với 520 nội dung thi đấu, trong đó 26 môn sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Trước đó, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TD-TT Trần Đức Phấn cho biết, trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 tại các quốc gia Đông Nam Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các thành viên tham dự SEA Games, ngành TDTT đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh để tham mưu, đề xuất phương án tổ chức phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Ông cũng đã nhấn mạnh khả năng SEA Games có thể phải lùi thời điểm tổ chức vào nửa đầu năm 2022.

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