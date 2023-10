Nóng: Nhiều hệ thống siêu thị tại TP.HCM ngừng phục vụ khách từ sau 16h hoặc 17h30 mỗi ngày

Sáng 26/7, nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tại TP.HCM đã thông báo đến khách hàng về việc điều chỉnh thời gian hoạt động nhằm tăng cường chống dịch COVID-19. Khung giờ hoạt động mới sẽ áp dụng ngay từ chiều cùng ngày.

Theo thông tin từ Người Lao Động, sáng 26/7, nhiều hệ thống siêu thị, cửa hàng tại TP.HCM đã thông báo đến khách hàng về việc điều chỉnh thời gian hoạt động nhằm tăng cường chống dịch COVID-19. Khung giờ hoạt động mới sẽ áp dụng ngay từ chiều cùng ngày.

Trong đó, hệ thống Big C, Top Market mở cửa từ 7h đến 17h. Riêng Big C An Lạc sẽ đóng cửa sau 12h.

Hệ thống MM Mega Market sẽ mở cửa từ 6h30 đến 17h30.

Hệ thống siêu thị Aeon mở cửa từ 8h đến 16h. Hệ thống này đồng thời thông báo tạm dừng hoạt động các kênh mua sắm online, bao gồm mua hàng qua điện thoại lẫn qua các ứng dụng Grab, Now.

Hệ thống Vinmart, Vinmart+ thì mở cửa từ 7h đến 17h. Các cửa hàng MEAT Deli cũng chỉ mở cửa phục vụ khách hàng tại TP.HCM trong khung giờ này.

Hệ thống siêu thị, cửa hàng thuộc Tổng Công ty Thương mại TP.HCM gồm Satra Phạm Hùng, siêu thị Sài Gòn, cửa hàng Satra Foods cũng sẽ ngưng nhận khách từ 16h.

Như vậy, hầu hết các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sẽ điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn 30 phút đến 1 giờ và đóng cửa trước 18h, thay vì kéo dài đến 21-22h như thông lệ.

Một số hệ thống như Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, LOTTE Mart... cho biết vẫn đang chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc điều chỉnh khung giờ, phương thức hoạt động nhằm tăng cường các giải pháp phòng chống dịch. Trước khi có hướng dẫn chính thức, doanh nghiệp vẫn tổ chức hoạt động bình thường theo khung giờ cố định.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong sáng 26/7, nhiều người tiêu dùng TP.HCM cho biết đã nhận được phiếu mua thực phẩm tươi sống do chính quyền địa phương phát, trong đó qui định rõ ngày đi mua thực phẩm, các địa điểm có thể mua (bao gồm siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi trong khu vực), kèm theo đó là yêu cầu các siêu thị, cửa hàng chỉ giải quyết bán hàng cho những khách hàng đi mua theo đúng ngày quy định trên phiếu.

Tuy nhiên, nhiều siêu thị cho biết chưa nhận được thông báo của chính quyền địa phương về quy định này để có cơ sở triển khai thực hiện.

Trong 24 giờ, Bình Dương ghi nhận kỷ lục 1.064 ca dương tính với COVID-19, 16 bệnh nhân tử vong Tối ngày 25/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ 6h đến 17h ngày 25/7, Bình Dương ghi nhận 368 ca dương tính với COVID-19, nâng tổng số ca lên 1.064 ca trong 24 giờ qua.​

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-nhieu-he-thong-sieu-thi-tai-tphcm-ngung-phuc-vu-khach-tu-sau-16h-hoac-17h30-moi-ngay-414292.html