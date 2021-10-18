Nóng: Một thôn ở Nam Định ghi nhận ổ dịch phức tạp có 20 ca mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định, ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 22 ca dương tính mới, trong đó có 20 ca tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên.

Theo báo VTV đưa tin, trong số 22 ca mắc mới, có 1 ca tại huyện Giao Thủy (đã được cách ly từ trước, xét nghiệm lần thứ 4 dương tính với SARS-CoV-2); 1 ca tại huyện Vụ Bản (đã được cách ly từ trước, xét nghiệm lần 2 dương tính) và 20 ca tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, chiều 17/10, UBND huyện Ý Yên nhận được thông báo từ CDC tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 trường hợp dương tính COVID-19 trú tại thôn Đằng Động là bà N.T.H. Sau khi bệnh nhân đi khám bệnh tại Ninh Bình và được xét nghiệm thì phát hiện dương tính COVID-19.

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Sau đó, UBND huyện Ý Yên đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, truy vết thần tốc, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan đến bà H.

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng xác định được 30 trường hợp F1 của bà H. và đưa 16 trường hợp đi cách ly tập trung vào sáng 18/10. Trung tâm Y tế huyện Ý Yên cũng test nhanh kháng nguyên cho 886/996 người dân thôn Đằng Động, phát hiện 20 người nhiễm COVID-19.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan truy vết những người có liên quan các ca dương tính. Phát huy vai trò của các Tổ COVID cộng đồng, chuyển các F0 mới phát hiện lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

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