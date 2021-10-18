Nóng: Một thôn ở Nam Định ghi nhận ổ dịch phức tạp có 20 ca mắc Covid-19, chưa rõ nguồn lây

Xã hội 18/10/2021 19:30

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định, ngày 18/10, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 22 ca dương tính mới, trong đó có 20 ca tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên.

Theo báo VTV đưa tin, trong số 22 ca mắc mới, có 1 ca tại huyện Giao Thủy (đã được cách ly từ trước, xét nghiệm lần thứ 4 dương tính với SARS-CoV-2); 1 ca tại huyện Vụ Bản (đã được cách ly từ trước, xét nghiệm lần 2 dương tính) và 20 ca tại thôn Đằng Động, xã Yên Hồng, huyện Ý Yên.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, trước đó, chiều 17/10, UBND huyện Ý Yên nhận được thông báo từ CDC tỉnh Ninh Bình phát hiện 1 trường hợp dương tính COVID-19 trú tại thôn Đằng Động là bà N.T.H. Sau khi bệnh nhân đi khám bệnh tại Ninh Bình và được xét nghiệm thì phát hiện dương tính COVID-19.

nam dinh
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, UBND huyện Ý Yên đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, truy vết thần tốc, xác minh các trường hợp tiếp xúc gần, các trường hợp có liên quan đến bà H.

Qua điều tra dịch tễ, lực lượng chức năng xác định được 30 trường hợp F1 của bà H. và đưa 16 trường hợp đi cách ly tập trung vào sáng 18/10. Trung tâm Y tế huyện Ý Yên cũng test nhanh kháng nguyên cho 886/996 người dân thôn Đằng Động, phát hiện 20 người nhiễm COVID-19.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nam Định yêu cầu các đơn vị liên quan truy vết những người có liên quan các ca dương tính. Phát huy vai trò của các Tổ COVID cộng đồng, chuyển các F0 mới phát hiện lên điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Nam Định: Người phụ nữ dùng 'nick ảo' kêu gọi quyên góp cho trẻ sơ sinh xấu số, chiếm đoạt tiền của gần 1.000 nhà hảo tâm

Nam Định: Người phụ nữ dùng 'nick ảo' kêu gọi quyên góp cho trẻ sơ sinh xấu số, chiếm đoạt tiền của gần 1.000 nhà hảo tâm

Cao Thị Hoài, 23 tuổi, trú tại xóm 8 xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã mạo danh kêu gọi từ thiện chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của 688 nhà hảo tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   ổ dịch ở nam định nam định có 20 ca mắc mới 20 ca mắc mới

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 44 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 44 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 16 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số