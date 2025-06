NÓNG: Huế đang mưa lớn nhất nước, sạt lở đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan

Mưa lớn khiến một số nơi trên địa bàn TP Huế xảy ra ngập cục bộ, gây sạt lở tuyến đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua xã Hương Phú (huyện Phú Lộc).

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 12/6, ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết do trời mưa lớn, tuyến đường dẫn lên cao tốc La Sơn - Túy Loan tại nút giao Tỉnh lộ 14B (đường nhánh 1) xuống thị trấn Khe Tre, huyện Phú Lộc, thành phố Huế bị sạt lở ta luy dương, đất đá trôi xuống khiến giao thông ách tắc.

Theo ông Quý, các đơn vị chức năng đã giăng dây và cắm biển cảnh báo phương tiện không đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, cho biết vị trí sạt lở là nơi đã từng xảy ra sự cố do mưa lớn vào cuối tháng 11/2024. Hiện nay tuyến đường này đã cấm phương tiện lưu thông, chờ mưa ngớt sẽ san gạt đất đá, giải phóng hiện trường.

Các đơn vị chức năng đã đặt biển báo cấm phương tiện lưu thông vào khu vực sạt lở - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời Sống, ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN TP Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1 trên địa bàn thành phố có nhiều nơi mưa rất lớn, cục bộ với lượng mưa đo được hơn 100mm/3 giờ. Dự báo tại Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ đợt này phổ biến từ 70-200mm, có nơi trên 300mm. Trong ngày và đêm 13/6, TP Huế còn có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14/6 mưa giảm nhanh và kết thúc đợt mưa.

Theo ông Hòa, địa phương phát công văn yêu cầu các địa phương túc trực với phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng huy động lực lượng, trang thiết bị để cứu hộ, sơ tán người dân nếu xảy ra tình huống nguy hiểm. Tàu thuyền hoạt động trên biển cũng đã được yêu cầu neo đậu, đi vào nơi tránh trú an toàn.

