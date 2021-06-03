Nóng: F3 chuyển thành F0, bệnh viện quận Gò Vấp phải tạm ngưng hoạt động

Xã hội 03/06/2021 14:47

Sau khi có thông tin 1 trường hợp F3 chuyển thành F0 từng đến khám ở bệnh viện Gò Vấp, lãnh đạo bệnh viện đã tạm ngưng hoạt động để phun thuốc khử khuẩn, phòng chống Covid-19.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 3/6, Sở Y tế TP.HCM cho biết Bệnh viện quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động từ 1 - 2 ngày để khử khuẩn vì có ca nhiễm Covid-19 từng đến bệnh viện. 

Lãnh đạo bệnh viện xác nhận bệnh viện tạm ngừng hoạt động để khử khuẩn, ngày mai sẽ hoạt động lại vì có ca F3 thành F0 đến bệnh viện khám sức khỏe trước đó.

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Bệnh viện quận Gò Vấp sẽ tạm ngưng hoạt động đến ngày mai để phun thuốc khử khuẩn - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, bệnh nhân L.N.A.T. (30 tuổi, ngụ phường 12, quận Gò Vấp) là nhân viên văn phòng một công ty ở quận 5. Bệnh nhân còn làm giao hàng bán thời gian cho một ứng dụng.

Ngày 31/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm do tiếp xúc với bệnh nhân F2 nhiễm Covid-19. Kết quả bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Trước đó, ngày 25/5, bệnh nhân có tiếp xúc với F2. Ngày 29/5, từ 9h đến 9h30 phút, bệnh nhân T. đi khám sức khỏe xin việc tại Bệnh viện quận Gò Vấp nhưng không khai báo dịch tễ đầy đủ, sau đó về nhà.

Ngoài ra, tại TP.HCM hiện có các bệnh viện tạm ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người bệnh dương tính Covid-19 trước đó có đến khám bệnh tại bệnh viện: Bệnh viện quận Bình Thạnh, Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, Bệnh viện Tâm thần (cơ sở Lê Minh Xuân).

Các bệnh viện tạm thời phong tỏa do phát hiện nhân viên dương tính gồm Bệnh viện quận Tân Phú, BV Đa khoa Nam Sài Gòn.

Các bệnh viện đã hoạt động bình thường gồm: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện quân dân y miền Đông, Phòng khám đa khoa Hòa Hảo.

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