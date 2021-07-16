Gã nghi phạm chém gần đứt cánh tay thượng úy công an khiến dư luận phẫn nộ, vừa bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ.
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Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho hay lúc 6 giờ 30 sáng nay, người dân xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nghi phạm chém gần đứt cánh tay thượng úy công an trong một rẫy của người dân ở xã này nên báo công an. Lúc này, trong tay Bảo vẫn lăm lăm một cây rựa và một con dao cầm từ chiều qua. Khi lực lượng công an có mặt, nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) nhảy qua hàng rào một nhà người dân trong vườn rẫy ở xã Bình Châu. Công an ập vào nổ súng chỉ thiên cảnh cáo thì Bảo mới chịu đầu hàng. Hiện nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo đã được áp giải về Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.
Thông tin ban đầu sự việc, vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/7, Bảo điều khiển xe máy BS 72G1-136.77 lưu thông hướng Bà Rịa-Vũng Tàu qua xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận) nhưng không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 số 2 (đặt tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải tổ chức), thì bị lực lượng dân quân trực chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Bảo không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải. Vừa chạy một đoạn thì gặp 3 cán bộ trong chốt đang đi tuần tra, chặn lại. Bất ngờ, Bảo dừng xe lấy con dao trong cốp đâm thẳng vào 1 thành viên kiểm dịch nhưng người này né được. Bảo tiếp tục quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Thấy vậy, 1 công an viên xã Thắng Hải đuổi theo thì bị Bảo ép ngã xuống đường. Bảo tiếp tục chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) cố thủ bên trong.
Sau đó, thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải cùng lực lượng chốt kiểm dịch số 2 phối hợp với Công an xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) đến, vận động Bảo chấp hành làm việc nhưng Bảo và cha mình là Nguyễn Quốc Dũng đã vào nhà đóng cửa lại và cố thủ. Lực lượng công an đã phải cạy cửa và sử dụng hơi cay vì cả hai cha con Bảo dùng rựa, chống trả rất ngoan cố.
Đến 12 giờ 45 phút, Bảo bất ngờ mở cửa nhà, cầm rựa xông ra chém mạnh trúng vào đầu một công an viên xã Hòa Hiệp làm bể nón bảo hiểm. Bảo tiếp tục dùng rựa rượt đuổi, chém lực lượng công an, trong đó thượng úy Dương bị chém gần đứt lìa cánh tay phải. Lợi dụng đồng đội đưa thượng úy Dương đi cấp cứu, Bảo tiếp tục rút vào nhà cố thủ và bỏ trốn ngay sau đó. Trong đêm 15/7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chỉ đạo nhiều lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tuần tra, vây bắt hung thủ manh động này.