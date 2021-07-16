Nguồn tin từ báo Thanh Niên cho hay lúc 6 giờ 30 sáng nay, người dân xã Bình Châu, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện nghi phạm chém gần đứt cánh tay thượng úy công an trong một rẫy của người dân ở xã này nên báo công an. Lúc này, trong tay Bảo vẫn lăm lăm một cây rựa và một con dao cầm từ chiều qua. Khi lực lượng công an có mặt, nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc) nhảy qua hàng rào một nhà người dân trong vườn rẫy ở xã Bình Châu. Công an ập vào nổ súng chỉ thiên cảnh cáo thì Bảo mới chịu đầu hàng. Hiện nghi phạm Nguyễn Quốc Bảo đã được áp giải về Công an H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nguyễn Quốc Bảo bị lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ và áp giải về cơ quan điều tra - Ảnh: Thanh Niên

Thông tin ban đầu sự việc, vào lúc 8 giờ 30 ngày 15/7, Bảo điều khiển xe máy BS 72G1-136.77 lưu thông hướng Bà Rịa-Vũng Tàu qua xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận) nhưng không đội nón bảo hiểm và không đeo khẩu trang. Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 số 2 (đặt tại thôn Suối Tứ do UBND xã Thắng Hải tổ chức), thì bị lực lượng dân quân trực chốt ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lúc này, Bảo không chấp hành, điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng xã Thắng Hải. Vừa chạy một đoạn thì gặp 3 cán bộ trong chốt đang đi tuần tra, chặn lại. Bất ngờ, Bảo dừng xe lấy con dao trong cốp đâm thẳng vào 1 thành viên kiểm dịch nhưng người này né được. Bảo tiếp tục quay xe chạy ngược lại chốt kiểm dịch số 2. Thấy vậy, 1 công an viên xã Thắng Hải đuổi theo thì bị Bảo ép ngã xuống đường. Bảo tiếp tục chạy về nhà ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (H.Xuyên Mộc) cố thủ bên trong.