Nóng: Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an mời 'cậu IT' Nhâm Hoàng Khang đến làm việc

Xã hội 02/07/2021 09:55

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã mời Nhâm Hoàng Khang đến trụ sở làm việc.

Tối 1/7, theo thông tin từ Dân Việt, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã chính thức mời Nhâm Hoàng Khang đến trụ sở của Bộ Công an phía Nam đóng tại TP.HCM để làm việc.

Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an mời Nhâm Hoàng Khang lên làm việc, nhằm làm rõ một số sự vụ việc có liên quan đến các thông tin đăng tải trên mạng xã hội mà cơ quan này đang thụ lý điều tra. Tuy nhiên, cụ thể sự vụ ra sao các cơ quan chức năng của Bộ Công an cho biết do đang điều tra, xác minh nên chưa cung cấp rõ thông tin.

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Nhâm Hoàng Khang tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Theo Pháp luật và Bạn đọc, Nhâm Hoàng Khang chia sẻ buổi làm việc sáng 1/7 với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an nhằm làm rõ một số vụ việc có liên quan đến an ninh mạng.

Thời gian gần đây, Nhâm Hoàng Khang là cái tên nổi đình đám trên MXH. Mới đây, trang cá nhân của "cậu IT" bất ngờ "trắng xóa", các bài đăng cũng "biến mất" khiến nhiều người xôn xao, bàn tán.

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Trang cá nhân của IT - Ảnh chụp màn hình 

Được biết, anh là IT có tiếng trong giới lập trình, đứng sau nhiều ứng dụng khá tiện ích cho người dùng như tiên phong đưa esim vào iPhone Lock, được giới công nghệ thông tin biết đến và công nhận tài năng.

Nhâm Hoàng Khang đăng đàn tố nữ đại gia 'chiêu trò' khi dừng quỹ từ thiện, thẳng thừng dự báo kết cục 'sát thương' cao?

Nhâm Hoàng Khang đăng đàn tố nữ đại gia 'chiêu trò' khi dừng quỹ từ thiện, thẳng thừng dự báo kết cục 'sát thương' cao?

Sau khi tuyên bố không còn dính dáng gì tới bà Ph.H vì “lý tưởng” của đôi bên đã không còn phù hợp, MXH bỗng xôn xao bài đăng được cho là của Nhâm Hoàng Khang chỉ trích những điểm sai của nữ đại gia.

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