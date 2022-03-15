NÓNG: Cửa hàng ăn uống ở Hà Nội hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h

Xã hội 15/03/2022 20:02

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 15/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành công văn về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng dịch COVID-19 và mở cửa lại du lịch tại thủ đô.

Cụ thể, trong công văn của UBND TP Hà Nội là cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường (không quy định đóng cửa trước 21h hằng ngày).

Tuy nhiên, phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

NÓNG: Cửa hàng ăn uống ở Hà Nội hoạt động bình thường, không phải đóng cửa trước 21h - Ảnh 1
Ảnh minh họa: VTV

Dẫn tin từ Dân Trí, UBND TP Hà Nội giao UBND quận, huyện, thị xã chủ động triển khai, quyết định số lượng người tham gia các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời. Khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh không tham gia các hoạt động. Thực hiện thông điệp 5K theo thứ tự ưu tiên: Khẩu trang - khử khuẩn - khai báo y tế - khoảng cách - không tụ tập đông người.

Trong giai đoạn "mở cửa", Hà Nội yêu cầu các cơ quan tuyệt đối không chủ quan, lơ là; tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tiêm chủng; huy động lực lượng tham gia với lực lượng y tế cơ sở thực hiện hướng dẫn về điều trị F0 tại nhà, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng, tử vong.

UBND các quận, huyện thị xã được yêu cầu đảm bảo đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn; thực hiện việc tổ chức dạy học gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch…

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