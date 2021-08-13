Nóng: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu chi trả tiền hỗ trợ Covid-19 cho người lao động qua tài khoản ngân hàng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2558/LĐTBXH-VP về việc phối hợp triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ, yêu cầu các địa phương nhanh chóng triển khai chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới người lao động

Theo thông tin từ Người Lao Động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 2558/LĐTBXH-VP về việc phối hợp triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ,

Cụ thể, nội dung Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cấp, các ngành:

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách để người sử dụng lao động biết, sớm lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động;

- Nhanh chóng triển khai chi trả thông qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp tới người lao động, đặc biệt là tại những doanh nghiệp có số lượng lớn người lao động đang ở khu vực bị cách ly, phong tỏa hoặc đã di chuyển về quê quán, hiện đang rất cần sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần để duy trì cuộc sống.

- Các cơ quan chức năng rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt theo các quy trình quy định tại Điều 16 và các điều khoản khác có liên quan trong Quyết định 23/2021/QĐ-TTg , tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách.

Ảnh minh họa: Người Lao Động

Ngoài ra, để tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ, trên cơ sở tiếp nhận thông tin phản ánh của các địa phương về việc không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có hướng dẫn như sau:

Về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương:

- Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận bằng hình thức khác như: Qua điện thoại, tin nhắn, Email,….

Theo đó, khi có sự thống nhất thỏa thuận giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận vào cột "Ghi chú" tại Mẫu số 5 và chịu trách nhiệm về nội dung thỏa thuận.

- Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử dụng văn bản thỏa thuận đó.

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