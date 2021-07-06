Nóng: Bị Vy Oanh phán thua cuộc, bà Phương Hằng có động thái sốc và tuyên bố: 'Đừng thấy yếu đuối mà hại em'

Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng căng thẳng. Hàng loạt tranh cãi chỉ trích nhau kịch liệt trên mạng xã hội. Cách đây mấy hôm, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà cung cấp 200 tỷ làm từ thiện và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19.

Ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet

Về phần nữ đại gia, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố trên livestream sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong sáng nay ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Sự việc khiến đông đảo cư dân mạng bàn tán xôn xao.