Nóng: Bị Vy Oanh phán thua cuộc, bà Phương Hằng có động thái sốc và tuyên bố: 'Đừng thấy yếu đuối mà hại em'

Liên quan đến vụ ồn ào của ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng, mới đây, nữ đại gia đã có tuyên bố "cực sốc" trên trang cá nhân của mình.
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Những ngày vừa qua, câu chuyện ồn ào giữa ca sĩ Vy Oanh và bà Nguyễn Phương Hằng đang ngày càng căng thẳng. Hàng loạt tranh cãi chỉ trích nhau kịch liệt trên mạng xã hội. Cách đây mấy hôm, sau khi tuyên bố khởi kiện bà Hằng, Vy Oanh tiếp tục đăng tải bài viết rằng sẽ tặng bà Hằng 400 tỷ nếu trong 2 ngày bà cung cấp 200 tỷ làm từ thiện và chuyển đủ 15 triệu liều vắc xin vào quỹ phòng chống Covid-19.
Về phần nữ đại gia, tối ngày 3/7, nữ đại gia Đại Nam còn thẳng thừng tuyên bố trên livestream sẽ cam kết chi hẳn 5.000 tỷ nếu Vy Oanh chịu chi số tiền 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong sáng nay ngày 5/7, nữ ca sĩ đã đăng tải bài viết mới nhất với nội dung: "Cô thua cuộc rồi đừng mè nheo nữa cô ơi". Sự việc khiến đông đảo cư dân mạng bàn tán xôn xao.
Mới đây, trên trang cá nhân, bà Hằng đã có động thái mới vô cùng gây sốc. Theo đó, nữ đại gia dùng thân phận CEO tuyên bố rằng nếu Vy Oanh chịu quyên góp 400 tỷ vào quỹ mổ tim thì bà sẽ hiến hết "chồng sổ đỏ" mà bà công bố trong livestream. Được biết, tất cả sổ đỏ trong livestream chiếm khoảng tầm khoảng 20% tài sản đất đai mà bà Hằng sở hữu.
Thậm chí, như để mỉa mai đối thủ, nữ đại gia còn kèm theo một dòng trạng thái rằng: "Đừng thấy em yếu đuối mà đắm đuối hại em nha quý vị".
Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Rất nhiều người đã để lại bình luận tích cực, khen ngợi cho hành động "chịu chơi" này của nữ đại gia. Một số ý kiến khác thậm chí còn đùa rằng: 'Cô chơi cực nét" hay "Sổ đỏ đốt chết người là có thật".