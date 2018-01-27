Hôm qua (26/1), Tòa án nhân dân thành phố Phủ Lý (Hà Nam) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hàn (sinh năm 1959, cư ngụ tại xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng, vào cuối tháng 9/2017, gia đình chị Trần Ngọc Phương (tổ 2, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý) có thuê bà Nguyễn Thị Hàn làm bảo mẫu. Công việc chủ yếu của bà Hàn là dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc bé gái hơn 1 tháng tuổi.

Từ ngày 20 đến 22/11/2017, vợ chồng chị Phương có công việc riêng nên phải ra khỏi nhà. Lúc này bà Nguyễn Thị Hàn đã dùng tay đánh vào đầu, gáy và tung đứa trẻ lên không, gây nguy hiểm đến tính mạng của bé. Sau đó, gia đình phát hiện sự việc liền báo cho cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bà Hàn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bà khai, vì em bé hay khóc nên bản thân không giữ được bình tĩnh.

Bà Nguyễn Thị Hàn bị tuyên 15 tháng tù giam về tội 'Hành hạ người khác' - Ảnh: Internet

Sau khi kiểm tra, phân tích các tình tiết, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo cũng như ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hàn 15 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".

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Trước đó vào ngày 22/11/2017, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh bà Nguyễn Thị Hàn liên tục dùng tay bóp miệng, đập vào đầu, tát vào mặt, tung hứng em bé lên không trung mặc cho đứa trẻ gào khóc.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình chị Phương đã đưa cháu bé vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Rất may, bé gái không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo gia đình nên theo dõi, thường xuyên đưa cháu đi khám sức khỏe vì bé có thể bị ảnh hưởng tâm lý.

Đến ngày 23/11, cơ quan Công an thành phố Phủ Lý đã ra lệnh bắt khẩn cấp bà Nguyễn Thị Hàn để điều tra, làm rõ hành vi hành hạ người khác.

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Khởi tố người giúp việc tung hứng, đánh đập dã man bé gái hơn 1 tháng tuổi ở Hà Nam Ngày 27/11, cơ quan CSĐT Công an TP. Phủ Lý đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nữ giúp việc bạo hành dã man bé gái hơn 1 tháng tuổi gây xôn xao dư luận thời gian qua.

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