Nóng: Bão Bualoi mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Theo thông tin báo Dân Trí , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi (bão số 10), tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Lúc 8h ngày 28/9, bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15 đang hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 150km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Bão Bualoi m ạnh cấp 12 đ ã đi v ào vùng bi ển Quảng Trị - Đ à N ẵng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Dự báo chiều nay, bão sẽ đi vào khu vực vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19h, bão hoạt động trên vùng biển Nghệ An - Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, đến đêm và rạng sáng 29/9, bão đi vào đất liền, hoạt động trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh với cường độ cấp 8, giật cấp 12. Khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị bị ảnh hưởng trực tiếp với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cấp 5 là cao nhất).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao từ 6-8m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3,0-5,0m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Hưng Yên đến Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa và Nghệ An nước dâng cao 1-1,5m. Nguy cơ cao ngập các vùng trũng thấp, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão vào đêm 28/9 và sáng 29/9.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh nước dâng cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28/9.

Trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ trưa 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14.

Dự kiến bão s ố 10 tiếp tục đi d ọc v ùng bi ển miền Trung v à v ẫn c ó kh ả n ăng m ạnh l ên. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, khoảng đêm 28-9, rạng sáng ngày 29-9, bão số 10 đi sâu vào đất liền các tỉnh Trung bộ. Dự báo khi ở trên khu vực phía Tây các tỉnh từ Thanh Hoá - Hà Tĩnh, bão số 10 vẫn còn mạnh cấp 8, giật cấp 12.

Cảnh báo đỏ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị.

Những giờ tiếp theo, bão vẫn đi hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Còn trên đất liền, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh khiến cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió. Từ trưa nay, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị, gió mạnh dần lên với sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.

Từ nay đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h).