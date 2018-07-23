Vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 28/3/2015. Thức giấc đi vệ sinh, chị phát hiện phòng ngủ của D. đèn vẫn sáng. Cứ nghĩ chắc sáng mai con phải xa nhà đi xuất khẩu lao động sang Đài Loan nên trằn trọc, không ngủ được nên chị Vân vào phòng định tâm sự thì không thấy con đâu. Tìm xung quanh không thấy, người mẹ điện thoại nhiều cuộc liền thì được D. cho biết đang ở ngoài cầu sông (cách nhà khoảng 100m), hẹn một lát nữa sẽ về.

Đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày con gái thứ 2 Hồ Thị D. (SN 1996) qua đời nhưng đối với chị Vân, dường như mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Hễ ai đó vô tình hay cố ý nhắc đến cô con gái bất hạnh, chị lại khóc nghẹn.

Hàng chục lá đơn cầu cứu của chị Vân gửi cơ quan chức năng sau ngày con gái qua đời - Ảnh: Thúy Hằng

Ngồi đợi một lúc vẫn không thấy con trở về, chị Vân lấy điện thoại ra tiếp tục gọi nhưng thuê bao của con không liên lạc được. Chị đi ra ngoài cầu sông để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy con đâu.

Lo lắng, chị điện thoại nhờ người thân hai bên nội ngoại chia nhau đi tìm. Suốt hai ngày liền tin tức của con vẫn bặt vô âm tín, người mẹ liền trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho kết luận, D. tử vong do ngạt nước - Ảnh: Thúy Hằng

Đến 16 giờ ngày 31/3/2015, chị bàng hoàng khi nhận được điện thoại ra nhận diện thi thể một nữ giới nổi trên bờ sông cách nhà 3km. Dù đi không vững nhưng chị Vân vẫn nhờ người thân dìu đến hiện trường. Đến nơi, chị ngã quỵ khi nhận ra đó là con gái mình.

Kết quả giám định pháp y của cơ quan chức năng kết luận, nguyên nhân tử vong của D. là do ngạt nước.

Nỗi ám ảnh của người mẹ

Không tin con mình tự tử hay sảy chân xuống sông chết đuối, suốt thời gian qua, chị Vân làm đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng nhờ vào cuộc, điều tra lại nguyên nhân cái chết của con gái mình.

"Con gái tôi chết oan. Trước ngày mất tích, con chẳng có biểu hiện gì bất thường. Con vẫn vui vẻ, chuẩn bị tư trang để qua nước ngoài làm việc với chị gái. Chắc chắn có uẩn khúc đằng sau cái chết của con tôi", chị Vân khóc nghẹn.

Được biết, trước khi mất, D. có quan hệ yêu đương với một nam thanh niên làng bên. Mối quan hệ kéo dài khoảng 8 tháng, hai bên gia đình đều biết. Tuy nhiên, sau tết Nguyên đán 2015, D. quyết định chia tay vì hai người không hợp nhau và xin mẹ được qua Đài Loan làm việc.

Hơn 3 năm trôi qua, chị Vân vẫn không thôi ám ảnh về cái chết của con gái - Ảnh: Thúy Hằng

Sau cái chết của con gái, bà Vân gửi đơn cầu cứu khắp nơi và đều được nhận câu trả lời, cái chết của D. là do ngạt nước. Cơ thể không có dấu vết của tác động ngoại lực, không đủ căn cứ để khởi tố vụ án.

"Đã 3 năm nay tôi chưa một lần được ngủ yên giấc. Cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của con lại hiện ra. Con tôi vẫn chưa được yên nghỉ nên mới như vậy. Còn sống, tôi sẽ tiếp tục đi tìm lại công lý cho con, để dưới suối vàng con được yên lòng nhắm mắt", thắp nén nhang lên bàn thờ con gái, chị Vân chia sẻ.

Căn nhà nhỏ của mẹ con chị Vân - Ảnh: Thúy Hằng

Vợ chồng chị Vân có 3 cô con gái. Cuộc sống gia đình thuần nông nghèo khó, thu nhập trông chờ vào 2 sào ruộng cùng số tiền công ít ỏi, bấp bênh người chồng kiếm được từ nghề phụ hồ. 6 năm trước, người chồng đã qua đời sau một năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Một năm sau đó, chị cố gắng vay mượn cho cô con gái lớn đi xuất khẩu lao động qua Đài Loan. Sau khi D. qua đời, người chị gái cũng trở về để chăm sóc, động viên mẹ.

Cuộc sống của người góa phụ bất hạnh cứ vậy buồn bã trôi qua trong căn nhà cấp 4 cùng với nỗi đau mất con dai dẵng, đeo bám suốt hơn 3 năm ròng.