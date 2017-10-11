Nỗi ân hận tột cùng của cô gái xinh đẹp 15 tuổi giết hại em trai, mong cha và mẹ kế tha thứ

Xã hội 11/10/2017 11:21

Những giọt nước mắt muộn màng lăn trên má cô gái trẻ như thay lời tạ tội đến mẹ kế và cha ruột về phút nông nổi gây ra cái chết thương tâm cho đứa em trai cùng cha khác mẹ.

Nữ tù nhân Nguyễn Thị T. (SN 2000), trú tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương hiện đang thụ án 9 năm tù về hành vi giết người tại trại giam Hoàng Tiến (Tổng cục 8, Bộ Công an). Cách đây hơn 1 năm, trong cơn bực tức, T. đã xuống tay với người em trai cùng cha khác mẹ của mình.

Tuổi thơ khao khát tình mẫu tử

Kể lại câu chuyện buồn của mình với PV Khám Phá, T. nghẹn ngào cho biết cô không nhớ mặt mẹ đẻ khi sinh ra. Khi T. 13 tháng tuổi, cha mẹ chia tay nhau. Mẹ T. bỏ đi không lời từ biệt, cha cô buồn chán gửi con cho ông bà nội nuôi rồi vào Nam tìm kế sinh nhai.

Những ngày tháng đi làm ăn xa, cha đã gặp mẹ kế hiện tại của T. Là đồng hương nên cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, yêu thương nhau. T. học lớp 4 thì cha và mẹ kế về quê sống cùng ông bà nội.

Thương con riêng của chồng thiếu thốn tình mẫu tử, mẹ kế hết lòng yêu thương và chăm sóc T. Khi hai em trai cùng cha khác mẹ lần lượt chào đời, mẹ kế vẫn ưu ái dành tình cảm cho T. nhiều nhất. Nhưng trong sâu thẳm trong lòng, T. vẫn cảm thấy trống vắng. Cô thực sự mong có ngày gặp lại mẹ đẻ để hỏi vì sao lại bỏ rơi cô.

Nỗi ân hận tột cùng của cô gái xinh đẹp 15 tuổi giết hại em trai, mong cha và mẹ kế tha thứ - Ảnh 1
Được cha và mẹ kế yêu thương hết mực nhưng trong sâu thẳm, T. vẫn cảm thấy trống vắng vì bị mẹ đẻ bỏ rơi - Ảnh minh họa: Internet

Bi kịch từ một phút nông nổi, trẻ con

Cuộc sống của T. và gia đình nhỏ có ông bà, cha mẹ và các em thương yêu tưởng chừng trôi qua trong bình yên nhưng bi kịch bỗng xảy đến.

Chị gái xinh đẹp 15 tuổi giết hại em trai, mong cha và mẹ kế tha thứ
Phạm nhân T. kể về sự việc đau lòng đã xảy ra với gia đình cô - Ảnh: Internet

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 22/5/2016, sau khi ăn cơm, T. và em trai cùng cha khác mẹ Nguyễn Văn H. (SN 2006) rủ nhau đi chơi tại khu vực chân đập bến tắm (thị xã Chí Linh). Lúc này, T. đi trước, H. đi sau. H. cầm cát ném vào người chị gái. Bất ngờ, T. bực tức quay lại tát vào má H.

Hai chị em cãi nhau, H. cầm cát tiếp tục ném vào người T. rồi bỏ chạy. Thấy em trai liên tục trêu ngươi, T. đuổi theo túm áo H., hai bên giằng co qua lại. Nổi điên, T. dùng đá đánh liên tiếp vào người em trai. Sau đó cô đẩy em xuống nước và đi về như không có chuyện gì xảy ra.

Một ngày sau, người nhà chết điếng phát hiện thi thể của H. tại đập bến tắm. T. đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho thím ruột nghe và được thím khuyên nhủ ra cơ quan công an đầu thú.

Giọt nước mắt ân hận muộn màng

Theo kết quả giám định, thi thể em trai T. có nhiều vết thương ở vùng đầu và tử vong trước khi bị đẩy xuống nước. Hành vi của T. đã cấu thành tội “Giết người”.

Ngày xét xử, cả cha mẹ và ông nội T. đều có mặt với tư cách là người giám hộ của T. và là người đại diện cho phía bị hại.

“Lúc đó, nhìn khuôn mặt đau khổ của cả nhà, em mới hiểu rằng mình đã gây ra chuyện quá lớn. Mẹ lúc ấy cũng hỏi em 'Sao con lại làm thế với em?'. Nghe mẹ nói, em hiểu mẹ đau lắm. Vì nuôi em, mẹ đã cưng em hết mực, vậy mà em lại gây ra tội lớn...” T kể trong nước mắt.

Tại thời điểm gây án, T. mới 15 tuổi 5 tháng 29 ngày nhưng hành vi phạm tội ở mức đặc biệt nghiêm trọng nên T. phải chịu mức án 9 năm tù. Đến khi nhận bản án Tòa tuyên, T. vẫn không tin những gì xảy ra là sự thật.

T. đau xót, “Bình thường hai chị em vẫn nô đùa và thương yêu nhau. Nhưng không hiểu lúc ấy, ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại như vậy. Thật sự, em không mong xảy ra chuyện này”.

T. bắt đầu chấp hành bản án tại trại giam Hoàng Tiến. Từ ngày vào đây, chỉ có mẹ kế và ông nội lên thăm cô. Ngày đầu gặp lại T., mẹ kế bật khóc và thật lòng tha thứ cho lỗi lầm của T. Bà cũng mong T. cải tạo tốt, sớm trở về với gia đình để làm lại cuộc đời. Ông nội tóc bạc mắt đỏ hoe thương cháu gái một phút dại dột mà vướng vòng lao lý.

 Được người thân quan tâm, động viên, T. càng đau xót và tự trách chính bản thân mình trẻ con, nông nổi. Ước mong hiện tại của T. chính là sự tha thứ của người cha để tiếp thêm động lực cho cô làm lại cuộc đời, tạ lỗi với em trai đã khuất.

Chị gái xinh đẹp 15 tuổi giết hại em trai, mong cha và mẹ kế tha thứ
Ước mong hiện tại của T. chính là sự tha thứ của người cha để tiếp thêm động lực cho cô làm lại cuộc đời, tạ lỗi với em trai đã khuất - Ảnh: Internet

Ngày 11/10 hàng năm là ngày Liên Hiệp Quốc lựa chọn là ngày Quốc tế Trẻ em gái. Với chủ đề “Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội” năm nay, tin chắc rằng những cô gái một phút lầm đường lạc lối như T. sẽ được tạo điều kiện tối đa để lao động, cải tạo tốt trong trại giam, sớm trở về làm công dân tốt cho gia đình và xã hội.

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