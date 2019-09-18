Nỗ lực vì sứ mệnh: “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”

Những địa phương được Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam và Vinamilk chọn để trao tặng sữa đều là những nơi mà đời sống người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn, vì vậy việc chăm sóc dinh dưỡng , đặc biệt đối với trẻ em tại nhiều khu vực còn nhiều hạn chế. Chia sẻ khó khăn này, năm 2019 Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam tiếp tục hành trình năm thứ 12 trao tặng sữa cho trẻ em, với mong muốn mang đến cho các em niềm vui được uống sữa, được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ. Thông qua đó, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng dành cho việc phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ của thế hệ mầm non tương lai.

Nơi nào Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam chọn là điểm đến, nơi ấy đều tràn ngập niềm vui và sự xúc động. Có thể kể đến tỉnh Thái Nguyên, điểm dừng chân đầu tiên của chương trình trong năm 2019. Bà Ma Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Quy Kỳ, ngôi trường được chọn làm nơi tổ chức buổi lễ trao tặng sữa cho trẻ em Thái Nguyên, đã chia sẻ: Hơn 50% học sinh của Trường là con hộ nghèo và cận nghèo, rất khó khăn nên việc uống sữa hàng ngày của các con với không ít gia đình là chưa thể đáp ứng được. Nhiều em còn thấp còi so với tiêu chuẩn về phát triển thể lực của ngành Y tế. Chính vì vậy, khi được đón nhận những hộp sữa tươi ngon do Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam và Vinamilk trao tặng, là niềm vui rất lớn đối với trường và các bậc phụ huynh. “Chỉ cần nhìn vẻ mặt háo hức của các em khi tham dự Chương trình này cũng đủ thấy các em vui sướng thế nào”, bà Yến xúc động nói.

Ngoài những ly sữa thơm ngon mà các em sẽ được thụ hưởng, tại các chương trình, các em còn được các bác sĩ thuộc Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí. Buổi lễ trao sữa thực sự đã trở thành một ngày hội của các em học sinh với các tiết mục xiếc hề vui nhộn, các trò chơi đầy tính sáng tạo được Ban tổ chức thiết kế riêng dành cho các em.

Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Vinamilk trao tận tay các hộp sữa thơm ngon bổ dưỡng cho các em học sinh nghèo tại chương trình Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam ở Quảng Ninh

Hay như tại huyện vùng cao Quảng Ninh, ông Phạm Đức Chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn, phấn khởi chia sẻ: Với món quà ý nghĩa của Quỹ sữa, thầy trò nhà trường chắc chắn sẽ có động lực để dạy và học tốt hơn, học sinh có thể trau dồi trí tuệ và nâng cao thể lực để tiếp thu kiến thức mỗi ngày. Còn rất nhiều, rất nhiều những tâm sự đầy cảm động như vậy…

Tại các chương trình, các em học sinh được các Bác sĩ của Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em, Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, cho biết: Nước ta vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo chưa được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Việt Nam còn rất cao, đứng thứ 20 trên thế giới và cứ 6 cháu dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thì có 1 cháu bị suy dinh dưỡng thể thấp còi; cứ 4 cháu dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thì có 1 cháu bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Tình trạng suy dinh dưỡng làm hạn chế sự phát triển thể chất và trí tuệ của các em. Để giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của toàn xã hội.

Tại các chương trình, các em học sinh được các Bác sĩ của Trung tâm Tư vấn Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí

Chính vì vậy, bà Hiền đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vinamilk trong việc đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, thực hiện mục tiêu để mọi trẻ em Việt Nam được uống sữa mỗi ngày cũng như các hoạt động vì cộng đồng.

Động lực để Vinamilk phấn đấu hoàn thành sứ mệnh

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự - Hành chính và Đối ngoại Vinamilk chia sẻ: “Sự hào hứng và rạng rỡ của các em học sinh Thái Nguyên nói chung và trường tiểu học Quy Kỳ nói riêng chính là động lực để Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam tiếp tục phấn đấu để hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều trẻ em trên cả nước được thụ hưởng những ly sữa bổ dưỡng và chăm sóc dinh dưỡng toàn diện, cho một thế hệ tương lai của Việt Nam vươn cao và vươn xa!”

Bà Hương cũng khẳng định: Là một công ty dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, Vinamilk luôn chăm lo đến các hoạt động cộng đồng, đặc biệt trẻ em là đối tượng được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Với mục tiêu là “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”, Vinamilk thực hiện chương trình trao tặng sữa liên tục gần 12 năm nay, tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước đã được thụ hưởng chương trình này.

Lãnh đạo, giáo viên và các bậc cha mẹ ở những nhà trường có học sinh được trao tặng sữa đều có chung một mong muốn là các con em được uống sữa lâu dài để góp phần nâng cao trí lực và thể lực.

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35 triệu ly sữa qua chặng đường 12 năm

Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với sự chủ trì của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của công ty Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ. Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Giang – nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Với 1.631.000 ly sữa tương đương 10,5 tỷ đồng mà Quỹ dành cho gần 18.000 trẻ em của 25 tỉnh, thành phố trên cả nước vào năm 2019, tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường gần 12 năm lên đến hơn 35 triệu ly sữa, với tổng giá trị 150 tỷ đồng cho gần 441.000 trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Quảnh Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bình Định, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang…

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