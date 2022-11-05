Những màn đổ xăng chất như nước cất chỉ có “1 0 2” tại Việt Nam

Những màn đổ xăng cực bá đạo chỉ có thể có ở Việt Nam được cộng đồng mạng hưởng ứng nhiệt tình.

Xăng là một mặt hàng có tính đặc thù khá cao bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là nhiều người sẽ gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, ở Việt Nam vẫn xuất hiện những màn đổ xăng cực bá đạo khiến nhiều người sốc tận óc. Mới đây, trên một trang mạng xã hội đã tổng hợp lại những màn đổ xăng bá đạo có “1 0 2” ở Việt Nam khiến nhiều người phải rùng mình, nhưng cũng mang đến những tràng cười vỡ bụng.

Hình ảnh đổ xăng lười biếng của cô gái này khi mới đăng tải đã gây ra tranh cãi rất lớn. Thay vì xuống xe mở cốp, cô gái ngồi luôn tại chỗ rồi nhấc yên xe lên để nhân viên bơm xăng vào bình. Người nhân viên tỏ ra khá vất vả nhưng vẫn im lặng làm theo, còn vị khách nữ kia thì mặc kệ, tiếp tục sự "lười biếng" của mình. Cô gái bị chỉ trích vì "lười biếng" và không tôn trọng nhân viên cây xăng Cư dân mạng cho rằng hành động này là vô duyên, thiếu ý thức, không tôn trọng nhân viên bán xăng.

Nhấc cả cốp xe lên không phải là hình ảnh hiếm lạ ở Việt Nam Không hiếm để thấy hình ảnh những thanh niên sử dụng xe gắn máy tại Việt Nam có màn nhấc nguyên cốp xe để đổ xăng. Chỉ có ở Việt Nam mới có màn nhấc cả cốp xe đá đạo này Hình ảnh nhấc cả cốp xe lên để đổ xăng không hiếm ở Việt Nam. Cư dân mạng cười bò với thanh niên tháo nguyên bình xăng ra để đi đổ xăng Hình ảnh người thanh niên tháo nguyên bình xăng để khỏi phải dắt xe ra khỏi nhà khiến cư dân mạng bái phục. Đại gia 'real' đổ xăng như thế này đây Nhiều người thắc mắc rằng, các chàng đại gia chạy siêu xe ở Việt Nam, sẽ đổ xăng như thế nào? Tấm ảnh sau đây sẽ cho bạn biết thực tế cách đổ xăng cho siêu xe của người Việt. Sau khi chứng kiến bức ảnh đổ xăng cho chiếc siêu xe tiền tỷ, nhiều thành viên đã bình luận rằng: "Anh đi siêu xe nhưng cách đổ xăng chẳng chất tí nào". Một pha đổ xăng thật sự "đi vào lòng đất" Nhân viên cây xăng vừa đổ xăng mặc dù đây là điều cấm kỵ, khiến ai nhìn vào cũng lắc đầu ngao ngán Trong mọi tiệm xăng đều có mục cấm sử dụng điện thoại, thế nhưng chính nhân viên đổ xăng lại thực hiện hành vi sai trái này. Khi vị trí bị đảo lộn giữa người người đổ xăng và khách mua hàng Khi đang gấp thì không cần biết ai người đổ xăng và ai là khách mua hàng nữa. Đùa giỡn với tử thần khi vừa đổ xăng vừa hút thuốc Dân mạng rùng mình với hình ảnh chàng trai vừa hút thuốc vừa đổ xăng, ai có thể dũng cảm hơn anh chàng này. Cô gái với phong cách "chất như nước cất" đi đổ xăng khiến nhiều người phải ngoái đầu nhìn Hình ảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm đi xe phân khối lớn dừng lại đổ xăng cũng khiến không ít người trầm trồ.

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