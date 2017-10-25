Những chuyện tình ‘ông bà anh’ vượt thời gian khiến người trẻ phải suy nghĩ lại định nghĩa tình yêu và hạnh phúc

Gần 50 năm sống bên bến sông, không một đám cưới đàng hoàng, không giấy tờ hôn thú và không có cả những đứa con…nhưng chuyện tình vượt thời gian của vợ chồng cụ Thành và cụ Thủy luôn khiến người ta xúc động, ngưỡng mộ.

Ông Thành mồ côi từ bé, sống lang bạt khắp nơi. Năm 15 tuổi ông lên Hà Nội ăn nhờ, ở đậu, kiếm sống bằng đủ nghề. Khi đang đi nhặt rác ở ga Hàng Cỏ, ông tình cờ gặp bà Thủy. Hoàn cảnh đưa đẩy mang đến người vợ đặc biệt cho ông.

Cuộc đời bà Thủy cũng là những chuỗi ngày khổ cực: mẹ mất sớm, cha lấy vợ hai. Sống cảnh dì ghẻ con chồng khắc nghiệt lại thường xuyên bị mẹ kế đánh đập, bà Thủy bỏ nhà ra đi.

Hai mảnh đời, hai số phận khốn khổ gặp nhau ở bãi rác. Trong khung cảnh ấy, ông đã ngỏ lời khi gặp bà: “Hay là về một nhà, no đói có nhau?”. Sau cái gật đầu đồng ý của bà Thủy, ông Thành… nhặt được vợ.

Hai ông bà về ở với nhau, không có tiền, cũng không có nổi một đám cưới. Nhưng ông Thành vẫn có cách rất riêng kỉ niệm ngày hai vợ chồng chung một con thuyền. Ông xăm lên cổ tay ngày mình nhặt vợ: 26/9/1969, theo Eva.

Cuộc sống khốn khó nhưng đong đầy hạnh phúc cứ thế trôi qua trên chiếc thuyền bên sông. Ông bà phiêu bạt nhiều nơi và quyết định dừng lại ở bãi giữa sông Hồng. Hiện tại, sức khỏe của bà Thủy yếu dần, ngày ngày ông Thành vẫn chăm chỉ sớm hôm đi nhặt rác mưu sinh.

Nhiếp ảnh gia Lê Cao Hải đã lặn lội tới hai lần đến tìm đôi vợ chồng già xin cái gật đầu đồng ý để thực hiện bộ ảnh cưới đặc biệt tặng hai cụ.

Anh Hải chia sẻ: “Tôi xin phép được gọi đây là một chuyện tình thế kỷ bởi quãng đường dài mà ông bà đã đi bên nhau. Được ghi lại hình ảnh về đám cưới – điều mà ông Thành luôn ấp ủ muốn làm cho người vợ của mình, đối với tôi, đó là cả một sự may mắn. Đứng đối diện với họ, tôi lại thêm một lần nữa phải thay đổi suy nghĩ về cái gọi là định nghĩa tình yêu và hạnh phúc”.

Tình yêu sắt son thời chiến

Câu chuyện tình yêu 60 năm của cụ ông Lê Sẻ (93 tuổi) và cụ bà Nguyễn Thị Lợi (82 tuổi) sống tại Trà Quế, Hội An, Quảng Nam đã được phát sóng trong chương trình Điều ước thứ 7 của VTV. Không chỉ là tình nghĩa vợ chồng cảm động, câu chuyện của ông bà còn gắn với những thăng trầm của đất nước.

Năm 1930, nhờ một người quen giới thiệu, hai ông bà biết nhau và đem lòng yêu mến đối phương. Thế nhưng, mãi đến 10 năm sau, ông bà mới nên nghĩa vợ chồng.

Tình yêu thời chiến luôn gắn với sự chia xa. Như những trai làng thời bấy giờ, ông Sẻ cũng lên đường nhập ngũ, bà Lợi ở nhà làm hậu phương vững chắc cho chồng. Ông Lợi bị giặc bắt và sống cảnh tù đầy, phải chịu những đòn roi tra tấn vô cùng dã man. Những lần đi thăm chồng càng khiến bà Lợi thương chồng da diết. Đó chính là sức mạnh để bà luôn hăng say lao động đợi chồng trở về.

Năm 1954, từ mặt trận, ông Sẻ trở về nhà với vợ con. Lúc này, vợ chồng ông mới có dịp sống gần nhau, nuôi dạy 5 con khôn lớn. Người con cả của ông bà mắc chứng bệnh down, cuộc sống thời chiến của ông bà càng thêm phần khó khăn, cơ cực.

Hòa bình lập lại, ông bà vẫn tiếp tục lao động trên mảnh đất quê hương. Hành trình 70 năm quen biết, 60 năm sống nghĩa vợ chồng, ông bà cùng nhau trải qua nhiều thăm trầm trong cuộc sống.

Các con trưởng thành và đều sống ở xa, ông bà lại lặng lẽ trồng rau, chăm sóc người con cả. Người dân nơi đây luôn ngưỡng mộ mối tình bền chặt theo thời gian, trải qua bom đạn chiến tranh đến những ngày hòa bình êm đẹp vẫn một lòng son sắt của hai cụ.

Nắm tay nhau đi khắp Việt Nam

Trong những năm chống Mỹ cứu nước, đã có rất nhiều câu chuyện tình yêu đơm hoa kết trái của những chàng trai cô gái thanh niên xung phong. Cụ ông Phạm Xuân Theo (86 tuổi) và cụ bà Vũ Thị Hảo (88 tuổi) cũng đã nên duyên nơi chiến trường ác liệt như thế.

Bao nhiêu năm sống cùng nhau, cùng nuôi dạy con cái trưởng thành, hiện tại, các cụ đã về hưu và chăm sóc nhau lúc tuổi già.

Các con của hai cụ đều thành đạt, sống ở xa nhưng luôn quan tâm, chăm sóc bố mẹ mình. Đối với con cái, hai cụ chính là tấm gương về tình yêu, tình chồng vợ bền chặt, về nghị lực vượt qua bao thử thách, khó khăn.

Để bố mẹ vui thú tuổi già, các con đã đưa hai cụ đi du lịch khắp đất nước Việt Nam. Những nơi đi qua, hai cụ đều lưu lại khoảnh khắc ngọt ngào bằng hình ảnh vợ chồng nắm tay nhau, khi thì trên bãi biển, lúc thì giữa cao nguyên, lúc lại vui nhộn nơi phố phường đông đúc.

Năm tháng trôi qua, không chỉ trong những chuyến đi, hai cụ vẫn nắm tay nhau đi qua những lúc ốm đau, những bão giông của cuộc đời. Những cái nắm tay nhau khi đôi bàn tay vẫn còn khỏe mạnh, rắn chắc đến khi đã gân guốc, đồi mồi không khỏi khiến người trẻ lắng lòng xúc động.