Bé 2 tuổi bị bạn đánh bầm người - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên đáng nói, vụ việc đáng tiếc này không phải xảy ra lần đầu tiên tại trường mầm non này. Mà trước đó, tháng 10/2018, sự việc tương tự đã xảy ra ở nhóm trẻ mầm non Vân Vũ. Cụ thể, ngày 19/10/2018, phụ huynh đến đón con thì phát hiện phần đùi của bé có nhiều vết bầm tím. Giáo viên giải thích do cháu... mặc bỉm quá chật.

Người mẹ khẳng định đó là vết véo chứ không phải do mặc bỉm chật. Hôm sau, phụ huynh này vẫn đưa con đến trường, lúc đón về lại thấy trên mặt bé có nhiều vết cắn nhưng phía nhóm trẻ này lại không nói rõ ai đã cắn cháu bé. Khi gia đình yêu cầu xem lại camera thì được thông tin đã bị hỏng. Quá bức xúc sự việc, gia đình đã chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.