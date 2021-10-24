Nhóm trẻ nơi bé 2 tuổi bị bạn đánh bầm người cũng từng bị tố 'lươn lẹo': Con đi học bị bầm đùi, cô giáo lại nói do... bỉm chật?

Xã hội 24/10/2021 19:02

Không chỉ xảy ra vụ việc bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh đạp dã man ngay trong lớp học mà trước đó, tháng 10/2018, một sự việc tương tự đã xảy ra ở nhóm trẻ mầm non Vân Vũ này!

Liên quan đến sự việc bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh, đạp dã man vào người, theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến cho biết, chính quyền địa phương đã nắm bắt được sự việc: "Hiện chúng tôi đang gặp gia đình để nắm bắt thêm về sự việc và yêu cầu trưởng nhóm trẻ Vân Vũ làm báo cáo giải trình".

Theo lãnh đạo UBND xã Tăng Tiến, thời điểm xảy ra vụ việc là lúc cô giáo vừa cho trẻ trong lớp ăn xong và đóng cửa ra ngoài. Vị lãnh đạo thông tin thêm: "Lúc đó các cháu ở trong nhà đánh nhau, cắn nhau thì có cháu bị sưng đầu. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cháu bé đã bức xúc và đăng lên mạng xã hội".

Nhóm trẻ nơi bé 2 tuổi bị bạn đánh bầm người cũng từng bị tố 'lươn lẹo': Con đi học bị bầm đùi, cô giáo lại nói do... bỉm chật? - Ảnh 1
Bé 2 tuổi bị bạn đánh bầm người - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên đáng nói, vụ việc đáng tiếc này không phải xảy ra lần đầu tiên tại trường mầm non này. Mà trước đó, tháng 10/2018, sự việc tương tự đã xảy ra ở nhóm trẻ mầm non Vân Vũ. Cụ thể, ngày 19/10/2018, phụ huynh đến đón con thì phát hiện phần đùi của bé có nhiều vết bầm tím. Giáo viên giải thích do cháu... mặc bỉm quá chật.

Người mẹ khẳng định đó là vết véo chứ không phải do mặc bỉm chật. Hôm sau, phụ huynh này vẫn đưa con đến trường, lúc đón về lại thấy trên mặt bé có nhiều vết cắn nhưng phía nhóm trẻ này lại không nói rõ ai đã cắn cháu bé. Khi gia đình yêu cầu xem lại camera thì được thông tin đã bị hỏng. Quá bức xúc sự việc, gia đình đã chia sẻ sự việc lên mạng xã hội.

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Cháu M. bị bầm tím người với nhiều vết cắn nhưng giáo viên phụ trách không giải thích được nguyên nhân - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc này, nhóm trẻ mầm non Vân Vũ 2 chưa được cấp phép hoạt động. Qua xác minh, lực lượng chức năng huyện Việt Yên, Bắc Giang đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở.

Ngoài ra, bà Thân Thị Vân - Chủ nhóm trẻ Vân Vũ cũng đã phạt giáo viên phụ trách trông trẻ nghỉ việc một tháng vì để xảy ra tình trạng đáng tiếc trên. Một giáo viên khác làm việc không lương một tháng. Cả hai giáo viên trên đều phải viết bản kiểm điểm và các điều khoản cam kết.

Xôn xao đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cả người nhưng cô giáo không hề hay biết?

Xôn xao đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn cùng lớp đánh bầm tím cả người nhưng cô giáo không hề hay biết?

Đoạn clip bé gái 2 tuổi bị bạn học đánh bầm tím được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội khiến các bậc cha mẹ vô cùng bức xúc.

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