Nhóm đối tượng sản xuất xăng giả tinh vi, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1 triệu lít

Xã hội 09/02/2021 12:44

Công an Đồng Nai vừa triệt phá đường dây mua bán xăng giả, kém chất lượng và hóa đơn giả cực lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1 triệu lít.

Theo Công an Đồng Nai, qua nắm bắt tình hình và tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã phát hiện một số cây xăng trên địa bàn tỉnh có biểu hiện mua bán xăng giả, kém chất lượng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Nhóm đối tượng sản xuất xăng giả tinh vi, mỗi ngày tung ra thị trường hơn 1 triệu lít - Ảnh 1
Lực lượng chức năng khám xét một cây xăng nghi ngờ có liên quan đến đường dây mua bán xăng giả - Ảnh: CAĐN

Lần theo dấu vết của các đối tượng tình nghi, Công an Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng thành lập đường dây rất quy mô. Theo đó, đường dây này sử dụng tàu biển có trọng tải lớn, trực tiếp nhập từ ngoài phao số 0, sau đó dùng các loại dung môi, hóa chất pha chế thành xăng loại A95 kém chất lượng. Từ đây các tàu, sà lan có tải trọng nhỏ sẽ vận chuyển về các kho chứa đã được các đối tượng xây dựng dọc theo các tuyến đường sông lớn ở nhiều tỉnh thành. Cuối cùng cấp cho các xe bồn chở đến các cây xăng để tiêu thụ ra thị trường.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu (rộng 2,5km) thuộc địa bàn xã Mỹ Hòa (H.Bình Minh, Vĩnh Long) nhằm neo đậu các tàu, sà lan bơm hút xăng. Đồng thời tổ chức lực lượng sử dụng tàu cao tốc tuần tra xung quanh. Trên bờ thì ngụy trang bằng các nhà nuôi chim yến để cảnh giới. Do vậy, trước đó không ai phát hiện ra được. 

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Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng ụ nổi đưa ra giữa lòng sông Hậu - Ảnh: CAĐN

Hằng ngày các đối tượng cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Tính từ tháng 8/2020 đến nay, các đối tượng đã cung cấp ra thị trường trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Đêm 6/2, Công an Đồng Nai đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, triển khai khám xét khẩn cấp các địa điểm: gồm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và đã bắt quả tang được nhóm đối tượng.

Ban đầu, các đối tượng chống trả ngoan cố, liều lĩnh dùng tàu lớn lao thẳng vào tàu của lực lượng công an để bỏ chạy nhằm xóa bỏ hiện trường. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế được các đối tượng.

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Nguyễn Hữu Tứ là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây - Ảnh: CAĐN

Ban chuyên án đã thu giữ hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan có tải trọng từ 400 - 1.000 tấn, 6 xe bồn cùng 2.680.000 lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu. Ngoài ra còn thu giữ trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách cùng các tài vật liên quan.

Theo cơ quan công an, đường dây này do 2 đối tượng cầm đầu, liên kế móc nối hoạt động từ tháng 8/2020.

Công an Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về 3 hành vi: buôn lậu, sản xuất buôn bán xăng giả và mua bán hóa đơn trái phép; ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng. Tất cả đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn.

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Từ khóa:   xăng giả truy bắt tội phạm buôn bán xăng giả

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