Nhờ em trai trông con giúp, mẹ quay lại tìm thì phát hiện cảnh tượng 'hạn hán lời'

Được giao nhiệm vụ trông trẻ, nam thanh niên lười biếng nghĩ ra cách 'giam lỏng' cháu có 1-0-2. Nhìn biểu cảm của bé trai ai nấy đều không nhịn được cười.

Trông nom một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, đối với một số người đây còn là "cơn ác mộng". Vì trẻ con bản tính vốn hiếu động, khó có thể ngồi yên một chỗ. Chúng còn có khả năng biến căn nhà trở thành bãi chiến trường chỉ trong một nốt nhạc.

Tuy nhiên, nam thanh niên câu chuyện dưới đây lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trông trẻ bởi biện pháp vừa thông minh vừa lầy lội của mình.

"Lớn rồi, tự lập đi, tôi lo cho ông mãi thế nào được! Sáng có việc đi ra ngoài, phải dẫn cả thằng cháu theo, nhờ ông cậu trông cho có tí mà lúc ra đã thấy thế này rồi. Cậu hơn cháu tận 2 giáp luôn cơ đấy mà tình hình thế này, chắc về nhà bắt đổi cách xưng hô. Riết rồi cái nhà này, việc gì cũng đến tay tôi", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh.

Được giao nhiệm vụ trông trẻ, nam thanh niên nghĩ ra cách 'giam lỏng' cháu siêu lầy - Ảnh: FB

Nam thanh niên đang nằm dài trên ghế là cậu ruột của đứa bé. Khi được giao nhiệm vụ trông cháu, ông cậu "hơn tận 2 giáp" này đã nghĩ ra cách "giam lỏng" đứa trẻ. Chàng trai láu cá gối đầu lên đùi cháu, vừa có chỗ ngủ êm ái vừa không cho cháu chạy nhảy lung tung. Biểu cảm "hạn hán lời" của đứa trẻ khiến dân mạng không thể nhịn cười vì quá đáng yêu.

Bức ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước. Hầu hết mọi người đều cho rằng đứa bé giống như đang trông nom cậu của mình.

"Rồi giờ ai trông ai đây?"; "Nhìn mặt đứa nhóc buồn cười quá. Đúng kiểu đây là đâu tôi là ai"; "Phải học ngay cách này khi đưa thằng con đi chơi mới được"; "Công nhận càng lười càng thông minh";...

Trót ngủ quên khi trông con, ông bố nhận cái kết không thể đắng hơn Lại một câu chuyện dở khóc dở cười khi bố trông con thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nho-em-trai-trong-con-giup-me-quay-lai-tim-thi-phat-hien-canh-tuong-han-han-loi-353124.html