Nhiều tỉnh, thành phố công bố cấp độ dịch và các biện pháp để thích ứng an toàn

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" và dựa vào Hướng dẫn phân loại và phạm vi đánh giá cấp độ dịch do Bộ Y tế ban hành, hàng loạt các tỉnh đã công bố.

Theo Sức khoẻ và Đời sống đưa tin, tỉnh vùng xanh (cấp độ 1 - nguy cơ thấp - bình thường mới) gồm: Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Yên …

Với cấp độ này các địa phương thực hiện: không giới hạn số lượng người với các hoạt động tập trung đông người trong nhà; vận tải hành khách công cộng và vận tải liên tỉnh được lưu thông; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, các điểm du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng được phép mở cửa; các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự được hoạt động; biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức…

Người dân cần tuân thủ 5K, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tiêm chủng, khai báo y tế, khám chữa bệnh; tuân thủ về các điều kiện đi lại giữa các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau.

Các tỉnh, thành vùng vàng (cấp 2 - nguy cơ trung bình) gồm Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Đà Nẵng, Quảng Trị, Bình Phước, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long…

Ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, căn cứ hướng dẫn xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ thì TP. Cần Thơ thuộc cấp độ 1. Tuy nhiên, do không đạt được chỉ số hơn 80% người trên 50 tuổi được tiêm đủ liều vaccine nên Cần Thơ thuộc cấp độ 2.

Cũng giống như Phú Thọ, Hải Dương đã kiểm soát dịch bệnh tốt, số ca dương tính không đáng kể, chủ yếu trong khu cách ly. Tuy nhiên, do tiêu chí tiêm vaccine ở Hải Dương chưa cao, mới đạt 48% mũi 1, mũi 2 đạt 18% nên tạm thời vẫn ở cấp độ 2.

Về phía Đà Nẵng, từ 0h ngày 16/10, áp dụng cấp độ 2 trong phòng, chống dịch cho 56/56 phường, xã trên toàn địa bàn thành phố, đi kèm theo đó là mở cửa nhiều hoạt động, dịch vụ, du lịch trừ một số hoạt động kinh doanh làm đẹp, karaoke, massage, vũ trường…

Quy định mới: Các tỉnh, thành tạm dừng áp dụng Chỉ thị 15, 16; chia theo 4 cấp độ thích ứng an toàn phòng chống dịch Covid-19 Chính phủ yêu cầu tạm thời không áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết 86 của Chính phủ và các Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2686 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

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