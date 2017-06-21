Nhiều quận trung tâm TP.HCM sắp bị cắt nước tạm thời

Từ 0 đến 4 giờ ngày mai 22/6, một số quận trung tâm TP.HCM như 1, 3, 4, 5, 6… sẽ bị cúp nước tạm thời.

Ngoài ra, một số khu vực phía Đông Sài Gòn, tức các quận sử dụng nước do Nhà máy nước Thủ Đức cung cấp, cũng sẽ bị cắt nước tạm thời, trong cùng thời gian như một số quận khác.

Theo thông tin của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO), trong khoảng thời gian nói trên, từ 0 đến 4 giờ ngày 22/ 6, công ty tiến hành bảo dưỡng các máy móc thiết bị tại Nhà máy nước Thủ Đức nên phải tiến hành cúp nước ở một số khu vực.

Cụ thể, ở quận 4 sẽ cắt nước tại các phường: 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14.

Quận 6 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Quận 7 (phường Tân Thuận Đông).

Quận 8 (phường 9, 10, 11).

Quận 10 (phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15).

Quận 11 (phường 4, 6, 7, 12, 13, 15, 16).

Quận Phú Nhuận (phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17).

Quận Bình Thạnh (phường 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28).

“Khi phát nước trở lại, nước ở các khu vực trên có thể sẽ bị tình trạng nước yếu hay bị đục cục bộ trong thời gian ngắn do xáo trộn thủy lực”, SAWACO khuyến cáo đến người dùng.

Để hạn chế không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, SAWACO đã có kế hoạch điều tiết mạng lưới cấp nước và tăng cường thêm xe bồn cung cấp nước ở các quận trên.

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