Nhiều địa phương dừng vận chuyển hành khách đến TP.HCM

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp. 1 số tỉnh đã có công văn thông báo việc tạm dừng vận tải hành khách tuyến TP.HCM để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh lây lan.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 30/5, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các sở, ngành và địa phương thông báo tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách đến TP.HCM, Long An và các tỉnh, thành có dịch từ 18h ngày 30/5. Xe vận chuyển khách liên tỉnh đi qua Bạc Liêu tuyệt đối không được dừng, đỗ để đón, trả khách.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn hỏa tốc ngày 29/5, chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các nhà xe, công ty kinh doanh vận tải về việc dừng tất cả xe vận chuyển hành khách TP.HCM vào địa phương từ 0h ngày 30/5.

UBND tỉnh Bình Thuận có thông báo hỏa tốc chiều 29/5, về việc kiểm soát chặt chẽ du khách đến tỉnh này để phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội du lịch tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở lưu trú dừng đón khách đến từ các tỉnh, thành phố như: TP.HCM, Hà Nội, Bắc Giang, Đà Nẵng và Bắc Ninh, từ ngày 30/5.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Cũng trong chiều nay, báo Tuổi Trẻ đưa tin, tỉnh Cần Thơ vừa có thông báo dừng vận tải hành khách từ TP.HCM. Theo đó, từ 0h ngày 31/5, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ TP.Cần Thơ đi đến 31 tỉnh, thành, trong đó có TP.HCM, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đi đến các địa phương khác được hoạt động bình thường nhưng chở tối đa không quá 50% số ghế và không quá 20 người, kể cả tài xế và nhân viên phục vụ.

Các xe có hành trình đi qua các địa phương có dịch COVID-19 cũng không được dừng đỗ, đón trả khách.

Hoạt động vận tải đường thủy đối với các tuyến vận tải hành khách cố định, du thuyền, tàu khách du lịch bằng đường thủy và phương tiện chở khách ngang sông chỉ được phép chở 50% số ghế, ngồi giãn cách an toàn 2m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, từ ngày 31/5, TP.Cần Thơ cũng tạm dừng các kỳ sát hạch lái xe ôtô, môtô đến khi có thông báo mới.

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