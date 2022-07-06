Nhiều cơ quan chức năng vào cuộc vụ cô gái tử vong sau khi truyền dịch ở TP.HCM

Xã hội 06/07/2022 08:50

Sau khi truyền dịch tại một phòng khám, cô gái có dấu hiệu bất thường nên được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong sau khi truyền dịch, mới đây, theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Thanh tra Sở Y tế TP.HCM và nhiều cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của một cô gái sau khi truyền dịch tại một phòng khám.

Theo xác minh ban đầu, chiều 3/7, chị T.T.H. (SN 1994) thấy mệt nên đến một phòng khám đa khoa trên địa bàn quận Bình Tân khám và được truyền dịch. Khoảng 3 tiếng sau, người nhà nhận được tin chị H. được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu.

Khi được đưa đến bệnh viện, chị H. có mạch bằng 0, các bác sĩ đã triển khai nhiều biện pháp nhưng không thể cứu nạn nhân. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

 

Nhiều cơ quan chức năng vào cuộc vụ cô gái tử vong sau khi truyền dịch ở TP.HCM - Ảnh 1
Cô gái tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám - Ảnh minh họa: báo Lao động

Trước đó, theo báo Tuổi trẻ đưa tin, người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 20h30 cùng ngày, gia đình nhận được thông báo chị H. đã tử vong trước khi chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM).

"Đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được bất cứ lời giải thích nào từ phía phòng khám, chúng tôi cần làm rõ nguyên nhân tử vong" - người nhà chị H. cho biết. 

Đại diện Bệnh viện Thống Nhất cũng cho biết: "Kết quả phòng khám gửi cho chúng tôi bệnh nhân có sốt cao, đau đầu, kết quả xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết và có truyền dịch hạ sốt. Sau đó bệnh nhân diễn biến hôn mê và đã tử vong".

Đại diện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác nhận có vụ việc như trên xảy ra vào chiều tối 3/7. Hiện Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đang phối hợp với các cơ quan công an để điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

TP.HCM: Cô gái tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám

TP.HCM: Cô gái tử vong sau khi truyền dịch tại phòng khám

Sau khi mệt sốt, nữ bệnh nhân 28 tuổi đến một phòng khám để truyền dịch nhưng bất ngờ ngưng tim, ngưng thở và tử vong.

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