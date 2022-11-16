Nhặt được iPhone13 nhưng không muốn trả, cô gái bị dân mạng 'ném đá' tơi tả

Xã hội 16/11/2022 19:29

Bài chia sẻ của cô gái nhặt được iPhone 13 đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Đồng thời, dân tình cũng đã lên án hành vi 'bỏ túi' này của cô.

Một cô gái đã đăng tải bài viết trong Hội việc làm Bình Phước, chia sẻ thông tin rằng mình đã nhặt được chiếc iPhone 13, cần tìm người mở khoá. Ngay lập tức, bên dưới phần bình luận đã có hàng người khuyên cô nên trả lại cho chủ nhân chiếc điện thoại này.

Trái lại với lời khuyên của dân tình, cô khẳng định chiếc điện thoại này là do mình nhặt được, không phải trộm cắp nên hoàn toàn có quyền sử dụng nó.

Nhặt được iPhone13 nhưng không muốn trả, cô gái bị dân mạng 'ném đá' tơi tả - Ảnh 1

Thậm chí, cô gái này còn thẳng thắn bình luận rằng "tiếc lắm", nên không thể trả lại cho chủ nhân chiếc iPhone 13. Thái độ "cương quyết" của cô gái trên đã khiến không ít người ngao ngán. Đồng thời, hành vi "thấy của rơi đút túi" của cô nàng cũng đã bị lên án gay gắt.

Nhặt được iPhone13 nhưng không muốn trả, cô gái bị dân mạng 'ném đá' tơi tả - Ảnh 2

Trước một số bình luận chỉ trích mình tham lam, cô nàng vẫn vô tư khẳng định đối phương "ghen tị". Đáng chú ý, trả lời bình luận của cư dân mạng, cô đã bày tỏ thái độ bực tức: "Mình nhặt thôi mà, tại vì nhiều thành phần ghen ăn tức ở nên hùa vậy đó, nghĩ nó chán".

Sau vài giờ đăng tải, bài viết trên đã thu hút hàng nghìn bình luận. Đa phần chỉ trích sự tham lam, ích kỷ của cô gái trên. 

Nhặt được iPhone13 nhưng không muốn trả, cô gái bị dân mạng 'ném đá' tơi tả - Ảnh 3

- Chưa thấy bạn nào tự nhiên như bạn này, đã nhặt của rơi còn không trả?

- Có được học đạo đức lớp 1 không bạn?

- Hành xử kém quá, người ta mất điện thoại rất quý giá, bạn không nên làm như thế. Có khi chủ nhân phải dành dùm tiền để mua đó.

- Bó tay bạn này, không hiểu nghĩ gì luôn.

- Cư xử không chấp nhận được. Có thể xem là hành vi vi phạm pháp luật đấy nhé!

Hiện tại, câu chuyện trên vẫn đang gây xôn xao dư luận. 

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