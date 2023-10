Cảm thật thà kể lại: “Chiều hôm đó, con vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì thấy 2 cục tiền to nằm bên đường. Con định không nhặt nhưng sau đó cầm về đưa cho anh trai nhờ tìm người làm rơi. Anh trai vặn hỏi lấy ở đâu khiến con sợ toát mồ hôi".

Theo thông tin của Tiền Phong, em học sinh 10 tuổi tên Nguyễn Đình Cảm ở thôn Ea Wi, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk, sau khi nhặt tiền ngoài đường, em đã vội mang về đưa anh trai để nhờ tìm cách trả lại người đánh rơi.

Đáng nói, gia cảnh của em rất đặc biệt, bố nằm viện, bản thân em còn chưa có tiền mua sách đến trường thế nhưng em không hề nảy sinh lòng tham. Nhắc lại chuyện nhặt được tiền, Cảm thật thà kể lại: “Chiều hôm đó, con vừa ra khỏi nhà được một đoạn thì thấy 2 cục tiền to nằm bên đường. Con định không nhặt nhưng sau đó cầm về đưa cho anh trai nhờ tìm người làm rơi. Anh trai vặn hỏi lấy ở đâu khiến con sợ toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên con cầm cục tiền lớn đến vậy, trước giờ con chỉ cầm ít tiền mừng tuổi thôi”.

Em Cảm sau khi nhặt được tiền đã đưa cho anh trai để nhờ tìm người đánh rơi - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi tiếp nhận số tiền trên, Công an xã Ea Yông đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội và hệ thống loa truyền thanh. Đến sáng 30/8, chủ nhân đánh rơi số tiền đã liên hệ cơ quan công an để xin nhận lại. Đại diện công an xã cùng Cảm trả lại toàn bộ số tiền cho người làm mất.

Nhận lại tiền, anh Nguyễn Quốc Trung (thôn 1, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) xúc động kể, khi đi giao hàng, vợ chồng anh đánh rơi bọc tiền. Anh tìm nhiều nơi nhưng không thấy, cứ nghĩ đã mất. Sau đó, gia đình thấy trên mạng xã hội đăng thông báo có người nhặt được tiền nên lên Công an xã Ea Yông xin nhận lại.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Trưởng thôn Ea Wi cho biết, gia đình Cảm còn nhiều khó khăn. Mẹ đi làm ăn xa, bố bị bệnh, thường xuyên đi viện. Cảm là con út trong gia đình có 5 anh em. Hai anh chị cả đã lập nghiệp nơi xa, trong nhà chỉ còn 3 anh em Cảm thay nhau chăm sóc bố. Ngoài 3 sào đất vườn, 2 anh trai lớn còn đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt và lo thuốc men cho bố.

Hành động nhặt được tiền rơi, trả lại cho người làm mất của Cảm và gia đình trở thành câu chuyện đẹp giữa mùa dịch COVID-19.

Bệnh nhân gọi xe cấp cứu 115, nhân viên y tế nhất quyết yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt rồi mới cho vào viện Bị sốt cao, khó thở nên bệnh nhân gọi xe cấp cứu 115 nhưng đến bệnh viện không có tiền mặt, nhân viên y tế nhất định yêu cầu bệnh nhân gọi người nhà mang tiền đến thanh toán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhat-duoc-cuc-tien-lon-cau-hoc-ngheo-ngheo-tim-cach-tra-lai-nguoi-danh-roi-421883.html