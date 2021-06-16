Nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM dương tính SARS-CoV-2

Xã hội 16/06/2021 09:35

1 nhân viên y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM dương tính với COVID-19. Hiện đơn vị này đang họp để có phương án ứng phó phù hợp để tránh lây lan dịch bệnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 16/6, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM xác nhận, tại đây vừa phát hiện một trường hợp nhân viên y tế dương tính với COVID-19.

Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, ngành y tế thành phố đang hỏa tốc thực hiện phương án khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm.

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Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM - Ảnh: Internet

Ghi nhận tại Bệnh viện, người bên ngoài bệnh viện được bảo vệ yêu cầu tạm thời không vào trong khuôn viên. Công tác lấy mẫu xét nghiệm diễn ra xuyên đêm, cơ sở y tế này đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn khu vực có nguy cơ.

Hiện, cơ quan chức năng đang họp để nắm thông tin cụ thể về tình hình dịch COVID-19 và các nguy cơ lây nhiễm tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP để có phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo chống dịch hiệu quả nhưng không gây ảnh hưởng đến người bệnh đang được điều trị tại đây.

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