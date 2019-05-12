Nhân thân gây ngỡ ngàng của nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Sài Gòn

Nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở Sài Gòn là con nhà khá giả, gia đình kinh doanh vàng bạc.

Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản.

Chiều 6/5/2019, Huy đứng ở hẻm 48 (đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì bắt taxi do anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1974, quê Kiên Giang) làm tài xế.

Huy yêu cầu anh Tuấn chở đến Công viên Lê Thị Riêng để lấy tiền nợ. Dọc đường, Huy liên tục nói chuyện điện thoại và yêu cầu tài xế Tuấn chở lòng vòng qua quận 4, sau đó đi thẳng về quận 7 vì bạn của Huy đang chờ ở đó.

Đến khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, khi đi đến đường Nguyễn Văn Linh (đoạn gần UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7), Huy thấy xung quanh vắng vẻ nên rút dao kề vào cổ anh Tuấn bắt anh đưa hết tài sản. Nạn nhân chống trả thì bị dao cắt thương tích ở vùng cổ.

Tài xế taxi bị cứa cổ - Ảnh: Internet

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã đưa anh Tuấn vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chảy máu nhiều, vùng cổ có vết cắt sâu. Sau khi được cứu chữa kịp thời anh Tuấn đã qua cơn nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an quận 7 vào cuộc điều tra, bắt giữ Tạ Khắc Huy khi hắn đang lẩn trốn trong một khách sạn. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm cứa cổ tài xế taxi là con nhà khá giả, từng đi du học nước ngoài - Ảnh: BVPL

Theo điều tra, Huy có gia cảnh khá giả, gia đình kinh doanh vàng bạc ở Hải Phòng. Huy từng đi du học ở Úc nhưng bỏ giữa chừng về nước. Sau khi về Việt Nam, Huy quen bạn gái nhưng bị gia đình cấm cản.

Cả hai bỏ vào TP.HCM thuê khách sạn để ở. Mới đây do hết tiền, Huy nảy sinh ý định cướp tài sản. Đối tượng mà Huy nhắm đến là các tài xế taxi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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