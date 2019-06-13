Nhắc nhở chuyện đỗ xe lấn sang nhà mình, người phụ nữ Sài Gòn bị tạt cả chảo dầu nóng vào người

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện đỗ xe, người phụ nữ bị hàng xóm tạt chảo dầu nóng đang chiên cá vào người dẫn đến bỏng nặng.

Trao đổi với báo chí vào hôm nay (13/6), Công an quận 3, TP.HCM xác nhận cơ quan này đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Hồ Thị Mỹ Hạnh (55 tuổi, ngụ quận 3) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là bà Đặng Thị Ngọc Ly (49 tuổi, ngụ cùng hẻm với gia đình bà Hạnh).

Được biết gia đình bà Hạnh bán cơm ở hẻm 47 đường Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3 (TP.HCM). Vào trưa 7/6, ông Đặng Quý Huỳnh Long (73 tuổi, ngụ quận 3, ba ruột bà Ly) nhìn thấy xe ô tô khách ăn cơm đậu lấn sang sân nhà mình.

Khu vực xảy ra mâu thuẫn giữa gia đình bà Ly và gia đình bà Hạnh - Ảnh: Internet

Ông Long đi ra nhắc nhở ông Trần Duy Tài (54 tuổi, chủ quán cơm, chồng bà Hạnh) thì xảy ra tranh cãi và bị đánh. Thấy vậy, bà Đặng Thị Ngọc Ly chạy ra can ngăn.

Thấy chồng mình xô xát với hàng xóm, bà Hạnh từ trong quán đã cầm chảo dầu đang chiên cá trên bếp chạy ra tạt vào người bà Ly khiến nạn nhân bỏng nặng. Ông Long may mắn né kịp nên không bị thương.

Ngay sau đó, nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu và trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bà Ly bị bỏng độ I, II ở nhiều vùng trên cơ thể như đùi, lưng, vai.

Cơ thể bà Ly bỏng nặng sau khi bị tạt chảo dầu vào người - Ảnh: Internet

Nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, đưa bà Hạnh và những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Con gái bị tạt axit trước ngày đám hỏi, cha khóc cầu xin bác sĩ: ‘Da tôi nhiều lắm, lấy của tôi được không?’ Chứng kiến cảnh con gái mới 23 tuổi chuẩn bị lên xe hoa phải chịu cảnh đau đớn vì bị tạt axit, người cha dù mạnh mẽ đến mấy cũng không thể kiềm được nước mắt.

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