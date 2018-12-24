Nguyên nhân đau lòng vụ người phụ nữ hai con cháy như ngọn đuốc sống trong lúc chồng đi làm ăn xa

Xã hội 24/12/2018 11:16

Phát hiện người phụ nữ bị ngọn lửa bao trùm, người dân hô hoán nhau dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hôm nay (24/12), lãnh đạo Công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị đang tiếp tục phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ 2 con tẩm xăng tự thiêu trước nhà gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 22/12, người dân địa phương phát hiện chị Lê Thị K.D. (30 tuổi, trú tổ dân phố Quyền Thượng) đang bốc cháy dữ dội như ngọn đuốc sống.

Mọi người lập tức hô hoán nhau cùng dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị D. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nguyên nhân đau lòng vụ người phụ nữ hai con cháy như ngọn đuốc sống trong lúc chồng đi làm ăn xa - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Internet

Bước đầu, cơ quan công an xác định chị Lê Thị K.D. đã tự tẩm xăng vào người rồi châm lửa tự thiêu.

Theo Phunuvietnam, chị D. đã lập gia đình, có 2 người con. Thời gian gần đây nạn nhân có biểu hiện bệnh trầm cảm. Thời điểm xảy ra vụ việc, chồng chị D. đang đi làm xa. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, tại thôn Yên Duyên (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) cũng xảy ra vụ việc đau lòng khi hai mẹ con cùng bị lửa thiêu trong nhà.

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng ngày 7/12, chị T.T.Đ. (SN 1982) bức xúc vì bị mẹ đẻ là bà T.T.M. (SN 1941) chửi mắng nên đã mua can xăng 5 lít về nhà đóng chặt cửa, tưới xăng lên mình và mẹ, ôm chặt mẹ rồi châm lửa tự thiêu.

Nguyên nhân đau lòng vụ người phụ nữ hai con cháy như ngọn đuốc sống trong lúc chồng đi làm ăn xa - Ảnh 2
Hiện trường vụ con ôm mẹ rồi tẩm xăng tự thiêu - Ảnh: Internet

Do có xăng nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát như hai ngọn đuốc. Khi hàng xóm phát hiện phá cửa vào cứu thì cả hai mẹ con đã trong cơn nguy kịch, bị cháy xém co quắp.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do chị Đ. và mẹ đẻ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã vì bà M. có dấu hiệu bệnh hoang tưởng, hay kiếm cớ chửi bới hàng xóm.

Hưng Yên: Mâu thuẫn với mẹ, người phụ nữ mua xăng về chốt cửa tự thiêu

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Vì không khuyên can được mẹ già có triệu chứng hoang tưởng hay chửi bới hàng xóm, người phụ nữ mua 5 lít xăng về chốt cửa đốt nhà khiến mình tử vong, mẹ nguy kịch.

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