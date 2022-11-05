Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách lật ngang sau tại nạn liên hoàn ở Hòa Bình

Hiện tất cả các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Mai Châu cấp cứu điều trị.

Theo thông tin từ VOV liên quan đến vụ xe khách lật ngang sau tai nạn liên hoàn, Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng - Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tất cả các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Mai Châu cấp cứu điều trị. 2 phương tiện hư hỏng.

Nguyên nhân sơ bộ xác định xe ô tô khách BKS 18b-02170 xuống dốc vào cua không làm chủ được tốc độ gây tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ 30 ngày 4/11, ông Dương Đình Hùng (55 tuổi, trú H. Hoài Đức, Hà Nội) lái xe khách chở theo 43 người, trong đó có 42 người là khách du lịch nước ngoài, di chuyển trên QL6 hướng từ Hà Nội đi Sơn La.

Khi tới km131 QL6, đoạn thuộc xã Tòng Đậu (H.Mai Châu), xe khách xảy ra va chạm với ô tô con do ông Ngô Viết Huynh (55 tuổi, trú tại H.Quỳnh Phụ, Thái Bình) và một xe máy. Cú va chạm khiến xe khách lật nghiêng, chắn giữa đường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến các phương tiện hư hỏng và 20 người bị thương, được đưa đi cấp cứu, trong đó có 15 du khách. Ngoài ra, khoảng 20 người nữa bị thương nhẹ, được lực lượng chức năng sơ cứu tại chỗ.

Sau tai nạn liên hoàn, xe khách lật ngang giữa đường khiến 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu Liên quan vụ lật ôtô chở khách du lịch ở Hòa Bình, cảnh sát địa phương vừa có báo cáo ban đầu về sự việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-ban-dau-vu-xe-khach-lat-ngang-sau-tai-nan-lien-hoan-o-hoa-binh-521362.html