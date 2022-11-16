Nguyên nhân ban đầu vụ cháy quán karaoke ở tỉnh Tây Ninh

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện khiến cháy bảng hiệu quảng cáo bên ngoài quán karaoke.

Theo thông tin từ VTV, ngày 16/11, Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy quán karaoke Happy, ở khu phố An Bình, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 22h ngày 15/11, ngọn lửa bắt đầu bùng phát ở khu vực tấm bảng hiệu quán karaoke Happy. Phát hiện sự việc, nhiều nhân viên của quán đã báo động cho mọi người có mặt tại quán rời khỏi hiện trường vụ cháy; đồng thời sử dụng bình chữa cháy tại chỗ dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát quá lớn, không thể khống chế được.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người - Ảnh: Vietamplus

Theo thông tin từ Vietnamplus, những người chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm này có nhiều khách trong quán karaoke Happy hoảng loạn, bỏ chạy thoát thân.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thị xã Trảng Bàng lập tức điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Đến khoảng hơn 22h30, đám cháy được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện khiến cháy bảng hiệu quảng cáo bên ngoài quán karaoke. Sự việc không gây thương vong về người, tuy nhiên một chiếc xe máy bị lửa rơi xuống thiêu rụi.

Công an thị xã Trảng Bàng đang điều tra làm rõ vụ việc và thống kê tài sản bị thiệt hại.

TP.HCM: Nổ bình gas gây cháy lớn tại căn hộ ở quận 5, một người đàn ông bị bỏng nặng Mới đây trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, một căn hộ ở chung cư Sư Vạn Hạnh, Quận 5 TP.HCM, bốc cháy sau tiếng nổ lớn. Vụ cháy khiến một người đàn ông bị bỏng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguyen-nhan-ban-dau-vu-chay-quan-karaoke-o-tinh-tay-ninh-525642.html