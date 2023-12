Nguyên nhân ban đầu trong vụ tài xế lái ôtô bỏ trốn sau khi tông hàng loạt xe máy ở Thừa Thiên - Huế

Sau khi tông 8 xe máy trên đường Đinh Tiên Hoàng (Thừa Thiên - Huế), tài xế Lê Văn Hiền (SN 1991) lập tức lái ôtô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết đang tiếp tục điều tra vụ va chạm giao thông gây náo loạn đường phố.

Vào khoảng 21 giờ 45 ngày 21/12, ôtô con do Lê Văn Hiền (SN 1991; ngụ thôn Lăng Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) điều khiển lưu thông trên tuyến đường một chiều Đinh Tiên Hoàng, phường Đông Ba, TP Huế. Khi đến trước số nhà 60 Đinh Tiên Hoàng, chiếc ôtô này bất ngờ tông liên tiếp nhiều xe máy đỗ ở trong ô đậu đỗ xe sát lòng đường. Hậu quả, có 8 xe máy bị tông nằm la liệt, hư hỏng và làm cho người đi đường sợ hãi.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Chiếc ôtô tiếp tục tông vào trụ cổng nhà dân thì dừng lại - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ Zing, sau khi xảy ra va chạm, tài xế Hiền hầu như không hay biết mà vẫn tiếp tục điều khiển xe rời đi. Sau đó, đến khoảng 22 giờ 20 phút thì tông vào cổng nhà số 219 đường Trần Phú (TP Huế) – vị trí cách điểm gây tai nạn đầu tiên khoảng 2,5 km.

Tài xế Hiền bỏ trốn sau khi gây tai nạn - Ảnh: Zing

Lúc này tài xế Hiền mới bị chủ nhà yêu cầu đứng lại để giải quyết.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Huế đã tới hiện trường lập biên bản, tạm giữ phương tiện để làm rõ. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài xế Hiền vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Do đó, xe ôtô đã đi không đúng phần đường quy định.

