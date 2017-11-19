Nguồn gốc, ý nghĩa và phong tục ngày Tết Thường Tân 10/10 âm lịch

Gần như ai cũng biết nguồn gốc của các ngày lễ phổ biến trong năm như rằm tháng giêng, rằm tháng 7 hay tết ông công, ông táo. Tuy nhiên, chắc chắn rất ít người biết đến Tết Thường Tân 10/10 âm lịch.

Tết Thường Tân còn có một số tên gọi khác như Tết Trùng Thập, Tết Song Thập, tết cơm mới tháng 10 hay tết của các thầy thuốc.

Để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về ngày Tết Thường Tân, dưới đây là một số thông cực kỳ hữu ích về ý nghĩa và phong tục của ngày tết này.

Theo sách Dược lễ, vào ngày mùng 10 tháng 10 âm lịch, cây thuốc tụ được khí âm dương, kết được sức tứ thời Xuân, Hạ, Thu, Đông tốt nhất. Do vậy, với các thầy thuốc, ngày này cực kỳ quan trọng.

Ở các vùng nông thôn nước ta, vào ngày Tết Thường Tân, người dân thường làm bánh giầy, nấu chè kho để cúng gia tiên rồi đem biếu những người thân thuộc. Có nơi tổ chức tết Thường Tân với ý nghĩa là tết cơm mới để tưởng nhớ đến công của Tiên Nông và ăn mừng việc gặt hái vụ mùa đã xong. Có nơi lại coi tết này là của ông Đồng, bà Cốt. Theo truyền thuyết dân gian, ông Đồng, bà Cốt là những người có khả năng đặc biệt, có thể cho thần linh, ma quỷ, hồn người đã chết mượn thể xác của mình để giao tiếp với người còn sống. Do vậy, ngày Tết Thường Tân thực chất là ngày lễ lớn của họ và thường làm cỗ bàn linh đình.

Theo nhà báo Phan Kế Bính, “phần nhiều là các nhà đồng cốt và nhà thầy thuốc mới ăn thôi. Nhưng về nhà quê cũng nhiều nơi ăn, có nơi ăn to lắm, như ở vùng phủ Hoài”. Điều này cho thấy, Tết Thường Tân cũng có ý nghĩa rất to lớn và nắm giữ vị trí không thể xem nhẹ trong truyền thống văn hóa dân tộc.

Phong tục, tập quán vào ngày Tết Thường Tân 10/10 âm lịch

Giống như các ngày tết khác trong năm, vào ngày Tết Thường Tân, người dân ở một số vùng trên cả nước cũng tổ chức rất nhiều hoạt động, cụ thể như sau: