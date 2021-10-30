Người tự xưng con ruột của 'thầy ông nội' tiết lộ thêm chi tiết SỐC: Cha có 7 người vợ, qua lại với hơn chục phụ nữ

Trong thời gian ở trại mồ côi Thánh đức, anh Lê Thanh Minh Tùng thừa nhận từng gọi con ruột của mình là "trẻ mồ côi", lấy lòng tin của mạnh thường quân.

Những ngày qua, cái tên Tịnh thất bồng lai đang là chủ đề nóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội từ khi nhân vật Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là con ruột của ông Lê Tùng Vân, xuất hiện trong buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, anh Lê Thanh Minh Tùng đã lên tiếng tố cáo cho rằng cha ruột đã loạn luân, giả sư và trục lợi từ thiện. Trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp thị, anh Lê Thanh Minh Tùng cho biết, anh đã có những ký ức "đầy ám ảnh" tại trại cô nhi Thánh Đức của ông Lê Tùng Vân. Từ nhỏ anh đã sống ở trại mồ côi này dù có đủ cha và mẹ. Theo đó, anh cho biết ông Vân từng có 7 người vợ cùng lúc, nếu tính số phụ nữ qua lại là hơn chục người. Anh Tùng nói.

"Lúc còn nhỏ, tôi hay đi theo ông ấy nên đã chứng kiến những cảnh "trai gái" bất chính đầy ám ảnh. Vì vậy, ông Vân thường xuyên phạt tôi rất nặng, những trận đòn roi trút xuống khá nhiều. Điều kì lạ là sống trong cảnh "chồng chung" nhưng những người phụ nữ này, kể cả mẹ tôi đều không có lời qua tiếng lại với nhau. Chuyện ai người nấy làm, cuộc đời ai nấy sống". Ông Lê Tùng Vân khẳng định không có quan hệ gì với anh Minh Tùng nhưng bức ảnh đám cưới của anh Tùng lại có sự xuất hiện của ông Vân và thậm chí còn tặng quà cho vợ chồng anh - Ảnh: Chụp màn hình Anh Lê Thanh Minh Tùng hiện đã có hai con, một bé sinh năm 2011, một bé sinh năm 2008. Anh cho biết: "Tôi từng sống trong cảnh không có giấy tờ tùy thân, không có CMND. Ông Lê Tùng Vân đã vin vào điều này và hứa hẹn sẽ làm giấy tờ cho tôi.

Nghe theo lời ông, tôi nói con mình là trẻ mồ côi để lấy sự thương cảm của các mạnh thường quân. Tôi đã từng rất áy náy, không biết sau này khi con mình lớn lên, tôi sẽ trả lời như thế nào với nó. Bên cạnh đó, nhà ngoại của cháu cũng không đồng ý để sự việc này tiếp diễn. Vì thế, tôi quyết định dừng lại". Không chỉ riêng anh Lê Thanh Minh Tùng tố ông Lê Tùng Vân, mới đây, VTV cũng đưa tin, bà Lê Thị Tuyết - Người từng được chính "thầy ông nội" Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào năm 2006 cũng đã lên tiếng tố cáo sau khi chứng kiến nhiều việc làm sai trái của ông Lê Tùng Vân trong suốt thời gian sinh sống tại đây. BÀ Lê Thị Tuyết cũng khẳng định mình là một trong những nhân chứng đã chứng kiến những hành vi sai trí của ông Lê Tùng Vân - Ảnh: Chụp màn hình Bà nói: "Tôi đưa đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung là "hiếp dâm trẻ" và "hành hung trẻ cô nhi". Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật". Trước đó, vào năm 2007, cơ sở từ thiện xã hội Thánh Đức tại ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.của ông Lê Tùng Vân đã được cơ quan điều tra kết luận là hoạt động trái pháp luật. Theo đó, cơ sở này đã hoạt động mà không trình báo địa phương. Trong số 26 trẻ tại trại mồ côi của ông Vân, chỉ có 5 trẻ có giấy thỏa thuận cho nhận con nuôi. Sau đó, Sở LĐ-TB-XH đã có buổi làm việc với UBND, công an, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh... đình chỉ cơ sở từ thiện này.

Đại diện 'Tịnh thất Bồng Lai' khẳng định không liên lạc được cũng không có tin tức gì của Diễm My Theo đại diện "Tịnh Thất Bồng Lai", cách đây vài tháng, Diễm My có quay về để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc. Tuy nhiên từ đó đến nay, phía "Tịnh Thất Bồng Lai" không liên lạc hay có bất cứ tin tức gì của Diễm My.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-tu-xung-con-ruot-cua-thay-ong-noi-tiet-lo-them-chi-tiet-soc-cha-co-7-nguoi-vo-qua-lai-voi-hon-chuc-phu-nu-433812.html