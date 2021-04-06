Người thân nữ lao công bị sát hại tại Hà Nội: ‘Không hiểu tại sao thần kinh mà nó còn biết trốn, rất bình tĩnh bỏ đi'

Xã hội 06/04/2021 10:37

Liên quan đến việc nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội, gia đình nạn nhân rất đau buồn về những gì xảy ra, không hiểu sao đối tượng bị bệnh tâm thần lại có thể giết người rồi bình tĩnh bỏ trốn như vậy.

Liên quan đến vụ nữ lao công bị sát hại tại Hà Nội, gia đình nạn nhân đến giờ vẫn không khỏi xót xa. Anh Vũ Thanh Tùng (em trai nạn nhân) cho biết, lúc nhận được cuộc điện thoại báo chị gái mất, anh cũng ở gần hiện trường. Khi đến nơi, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng anh vẫn rất sốc với những gì nhìn thấy.

“Lúc đó, công an bảo tôi phải bình tĩnh, còn đối tượng đã chạy vào một góc phố để lẩn trốn, tôi không dám nghe thêm mọi người tả lại. Nhìn thấy một phần đầu của chị tôi bị tổn thương, tôi đã rất sốc.

Chị tôi đã mất, nhưng thông tin rằng đối tượng bị tâm thần lại khiến gia đình tôi rất đau lòng, không hiểu tại sao thần kinh mà nó còn biết trốn, rất bình tĩnh bỏ đi" - anh Tùng chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

nu lao cong bi sat hai 1
 Anh Vũ Thanh Tùng là em trai nạn nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe mọi người kể, anh biết đối tượng đã chạy vào một góc của chung cư gần đó lẩn trốn. Hắn mặc áo nhưng sau đó cởi ra để tránh sự phát hiện. Một lúc sau, cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ.

nu lao cong bi sat hai 2
 Hung thủ đã bị bắt vài giờ sau đó - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc 

Như đã đưa tin trước đó, tối ngày 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị Vũ Thúy H. (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Danh tính kẻ này được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, HKTT tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Toàn là người không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Cận cảnh đám tang nữ lao công xấu số, tiết lộ hoàn cảnh éo le: Hơn 40 tuổi vẫn chưa chồng, chăm sóc bố mẹ già, cháu gái và người chị tật nguyền

Cận cảnh đám tang nữ lao công xấu số, tiết lộ hoàn cảnh éo le: Hơn 40 tuổi vẫn chưa chồng, chăm sóc bố mẹ già, cháu gái và người chị tật nguyền

Liên quan đến việc nữ lao công bị sát hại trên địa bàn TP. Hà Nội. Mới đây, lễ tang của bà đã được tổ chức trong sự tiếc thương của tất cả mọi người.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội bệnh nhân tâm thần giết người

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 4 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 10 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 2 giờ 26 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1