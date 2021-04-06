Liên quan đến việc nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội, gia đình nạn nhân rất đau buồn về những gì xảy ra, không hiểu sao đối tượng bị bệnh tâm thần lại có thể giết người rồi bình tĩnh bỏ trốn như vậy.

Liên quan đến vụ nữ lao công bị sát hại tại Hà Nội, gia đình nạn nhân đến giờ vẫn không khỏi xót xa. Anh Vũ Thanh Tùng (em trai nạn nhân) cho biết, lúc nhận được cuộc điện thoại báo chị gái mất, anh cũng ở gần hiện trường. Khi đến nơi, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng anh vẫn rất sốc với những gì nhìn thấy.

“Lúc đó, công an bảo tôi phải bình tĩnh, còn đối tượng đã chạy vào một góc phố để lẩn trốn, tôi không dám nghe thêm mọi người tả lại. Nhìn thấy một phần đầu của chị tôi bị tổn thương, tôi đã rất sốc.

Chị tôi đã mất, nhưng thông tin rằng đối tượng bị tâm thần lại khiến gia đình tôi rất đau lòng, không hiểu tại sao thần kinh mà nó còn biết trốn, rất bình tĩnh bỏ đi" - anh Tùng chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc.

Anh Vũ Thanh Tùng là em trai nạn nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe mọi người kể, anh biết đối tượng đã chạy vào một góc của chung cư gần đó lẩn trốn. Hắn mặc áo nhưng sau đó cởi ra để tránh sự phát hiện. Một lúc sau, cơ quan chức năng đã bắt được hung thủ.

Hung thủ đã bị bắt vài giờ sau đó - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Như đã đưa tin trước đó, tối ngày 4/4, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo chị Vũ Thúy H. (SN 1978, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị một nam thanh niên dùng gạch đập nhiều lần vào đầu. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Được biết, chị H. là nhân viên Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức đã nhanh chóng có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc.

Chưa đầy 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ được hung thủ gây án khi đối tượng đang lẩn trốn trong khu đô thị làng quốc tế Thăng Long (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy).

Danh tính kẻ này được xác định là Lê Như Toàn (SN 1991, HKTT tổ 17, phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Toàn là người không nghề nghiệp, bản thân có tiền sử bệnh tâm thần.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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