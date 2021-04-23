Người thân của nghi phạm sát hại cha ruột: Cha tai biến nằm một chỗ, nó thương cha nên mới làm 'việc tày đình'

Xã hội 23/04/2021 15:14

Liên quan đến nghi án con trai sát hại cha ruột, mới đây, người thân của gia đình cho biết nạn nhân bị tai biến nằm một chỗ, người con trai rất thương cha, không muốn ông sống khổ mới làm chuyện tày đình như vậy.

Liên quan đến nghi án con trai sát hại cha ruột rồi tự tử ở Bình Dương, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Hữu Dũng (55 tuổi, quê An Giang). Còn con trai ông là Trần Bảo Tâm (30 tuổi) thì bị thương trong tình trạng nguy kịch.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, hoàn cảnh gia đình ông D. rất éo le. Ông trước đây là một người khỏe mạnh sống tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nhưng kể từ khi phát bệnh tai biến, ông phải nằm một chỗ. Đất của gia đình cũng bán đi hết để chữa bệnh cho ông. Sau đó, vợ ông mất, chỉ còn ông và con trai. Sau Tết Nguyên Đán, ông D. lên TP. Dĩ An ở với con. 

Còn anh T. - con trai ông thì lên TP. Dĩ An lấy vợ và có một con gái. Anh được nhiều người nhận xét là hiền lành, thật thà và chất phát.

Người thân ông D. chia sẻ với báo Công an TP.HCM: “Phòng trọ xảy ra vụ việc là nơi anh chuyển đến chỉ được vài hôm. Ở đây họ cũng không cho ở, lúc đầu họ tưởng là 2 vợ chồng nó thuê ở, nhưng sau đó thấy nó đưa cha đến nên chủ trọ họ cũng sợ, mà lỡ nhận tiền cọc rồi nên họ cho ở hết tháng này rồi kêu nó dọn đi”.

Được biết, anh T. từng bàn chuyện với nhà vợ ở Dĩ An xin cho cha chuyển về sống chung nhưng do nhà vợ chật hẹp lại đông người nên lại từ chối. 

“Tôi kêu gửi chú D. qua nhà tôi nhưng thằng T nó không chịu, một là nó qua ở luôn nhà tôi để bên cạnh cha nó, mà như vậy thì lại ở xa vợ con. Hai là gửi chú D. nhà tôi, nó ở với vợ con mà như vậy thì nó không cam lòng vì ở xa cha. Thằng này nó thương cha lắm.

“Tôi nghĩ là nó khó khăn quá, không cam lòng thấy cha nó sống khổ như vậy nên nó mới làm chuyện tày đình như vậy" - một người thân khác của ông D. tiết lộ với báo Công an TP.HCM.

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Gia đình nạn nhân rất khó khăn -  Ảnh: Công an TP.HCM

Như đã đưa tin trước đó, ngày 22/4, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương khiến hai cha con thương vong.

Cụ thể, sáng ngày 22/4, sau khi chị P. đến công ty thì thấy anh T. đăng trên mạng xã hội Facebook nhiều nội dung bất thường. Chị liền nhanh chóng quay về nhà kiểm tra. Đến nơi, phòng trọ khóa trái, qua khe cửa, chị thấy cha chồng nằm bất động trên giường, còn anh T. thì thoi thóp dưới nền nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, công an phường Tân Đông Hiệp có mặt phá cửa vào bên trong. Lúc này, ông D. đã chết với vết thương ở cổ, anh T. còn sống, bị thương ở bụng, tay. Anh được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tới chiều ngày 22/4, T. vẫn đang hôn mê tại phòng hồi sức tích cực của bệnh viện, hiện các vết thương đã được đội ngũ bác sĩ tiến hành phẫu thuật nhưng cơ hội sống chỉ còn khoảng 30%.

Nội dung bài đăng bất thường và tiết lộ của người thân về cậu con trai nghi sát hại cha ruột

Nội dung bài đăng bất thường và tiết lộ của người thân về cậu con trai nghi sát hại cha ruột

Liên quan đến nghi án con sát hại cha ruột, mới đây, người thân của gia đình đã tiết lộ nhiều sự thật bất ngờ về gia cảnh cũng như con người thật của người con trai trong vụ án nói trên.

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