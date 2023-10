Danh tính nạn nhân được xác định là ông Trần Hữu Dũng (55 tuổi, quê An Giang). Còn con trai ông là Trần Bảo Tâm (30 tuổi) thì bị thương trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an TP.HCM

Theo Công an TP.HCM, hoàn cảnh gia đình ông D. rất éo le. Ông trước đây là một người khỏe mạnh sống tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang nhưng kể từ khi phát bệnh tai biến, ông phải nằm một chỗ. Đất của gia đình cũng bán đi hết để chữa bệnh cho ông. Sau đó, vợ ông mất, chỉ còn ông và con trai. Sau Tết Nguyên Đán, ông D. lên TP. Dĩ An ở với con.

Còn anh T. - con trai ông thì lên TP. Dĩ An lấy vợ và có một con gái. Anh được nhiều người nhận xét là hiền lành, thật thà và chất phát.