Người Sài Gòn giữa đại dịch: ‘Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu ổn xin nhường cho người khác’

Xã hội 26/06/2021 07:47

Chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh, lao đao vì đại dịch Covid-19, cặp vợ chồng sinh sống tại quận 7 đã góp công, góp của kêu gọi ủng hộ nhiều phần quà gồm nhu yếu phẩm cho những người lao động nghèo.

Sài Gòn những ngày cuối tháng 6, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến cho thành phố bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Phố xá đìu hiu, lòng người cũng thêm lạnh mỗi khi bản tin thông báo thành phố có thêm ca nhiễm mới. Trước những lúc khó khăn vì đại dịch như hiện nay thì tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc sẻ chia của mọi người lại hiện lên một cách rõ nét. Mỗi người, mỗi tấm lòng, mỗi hành động nhưng đều có chung 1 mục đích. Những phần quà hỗ trợ có thể không lớn về mặt vật chất nhưng đủ để sưởi ấm tâm hồn. Hoá ra giữa khó khăn mới thấy, nghĩa đồng bào chứa chan thế nào!

 

"Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu ổn xin nhường cho người khác"

Giữa lúc người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo "chơi vơi" vì miếng cơm manh áo, không ít những tấm lòng hảo tâm đã chung tay cùng nhau hỗ trợ, làm vơi bớt phần nào khó khăn do công ăn việc làm đình trệ. 

Hoạt động thiện nguyện do vợ chồng chị Thảo Nguyên và anh Kevin Toàn (ngụ tại quận 7, TP.HCM) khởi xướng đã quyên góp, ủng hộ 1.000 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 60.000 đồng gồm gạo, mì tôm, cháo gói, nước nắm, khoai lang... Đợt đầu tiên đã diễn ra hôm 19-20/6 vừa qua. 

Covid-19 1
Nhóm thiện nguyện của vợ chồng chị Thảo Nguyên cùng nhau gói từng phần quà để trao đến tận tay những người khó khăn - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về hành động của mình, anh Kevin Toàn tâm sự, do thấy nhiều hoàn cảnh cơ cực được chia sẻ trên truyền thông, báo giới nên "thương và xúc động lắm". Anh hy vọng được góp một chút gì đó nhằm hỗ trợ đồng bào, mặc dù giá trị phần quà không lớn nhưng cũng phần nào vơi đi nỗi lo cho người lao động nghèo. Vợ chồng anh chị còn hài hước khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ đến khi nào hết tiền mới thôi. 

Hoạt động từ thiện này dự kiến sẽ làm hàng tuần, tiền do anh em trong nhóm tự bỏ ra và kêu gọi thêm bạn bè thân hữu góp công góp sức. Được biết, nhóm của anh chị sẽ cùng nhau làm quà, gói ghém thực phẩm vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, sau đó, trong ngày Chủ nhật sẽ di chuyển đến nhiều địa điểm để phát cho những người cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn, công nhân quét rác, người vô gia cư và những người già mưu sinh trên đường...

Bên cạnh đó, chị Thảo Nguyên cũng chia sẻ: "Nhóm đang tìm cách để liên kết thêm với những tổ chức thiện nguyện khác nhằm ủng hộ quà đến các điểm gần khu cách ly, bếp ăn từ thiện và nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn". 

 

Trong quá trình phát quà từ thiện, chị Thảo Nguyên chia sẻ đã gặp nhiều trường hợp khó khăn đến xót xa. Chị kể: "Có 1 chú chạy xe ôm truyền thống đã ngoài 50 tuổi ở phường Tân Phú, quận 7. Sau lần bị tai nạn, bụng chú bị thương nặng. Vết cắt phải khâu nhiều mũi, cộng thêm chân đi khập khiễng khiến sinh hoạt và công việc gặp nhiều khó khăn. Không những thế, vợ bỏ đi, để lại chú một mình nuôi 3 con nhỏ". Khi nhận được gạo từ anh chị, chú lái xe ôm mừng đến không cầm nổi nước mắt vì nhiều ngày nay "miếng cơm, manh áo" là điều khiến người đàn ông "gà trống nuôi con" canh cánh mãi trong lòng. Chị Nguyên còn cho biết sau khi nghe anh chị kể về hoạt động từ thiện, chú hồ hởi muốn được tham gia và hứa nếu nhóm cần chở hàng cứ gọi, chú sẽ không ngần ngại hỗ trợ. 

Hiện tại, những thành viên trong nhóm đều hướng tới mục tiêu kêu gọi được 10.000 phần quà để có thể trao tặng thêm nhiều người lao động khó khăn giữa hoàn cảnh dịch bệnh ngặt nghèo. 

Nóng: Ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 67 là bệnh nhân ở quận 8 TP.HCM

Nóng: Ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 67 là bệnh nhân ở quận 8 TP.HCM

Bệnh nhân Covid-19 thứ 67 tử vong. Đây là bệnh nhân 75 tuổi có địa chỉ tại quận 8, TP.HCM.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 ủng hộ chống dịch Covid-19 nhóm thiện nguyện của cặp vợ chồng quận 7

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1