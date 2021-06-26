Người Sài Gòn giữa đại dịch: ‘Nếu khó khăn cứ lấy 1 phần, nếu ổn xin nhường cho người khác’

Sài Gòn những ngày cuối tháng 6, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến cho thành phố bị bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng. Phố xá đìu hiu, lòng người cũng thêm lạnh mỗi khi bản tin thông báo thành phố có thêm ca nhiễm mới. Trước những lúc khó khăn vì đại dịch như hiện nay thì tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc sẻ chia của mọi người lại hiện lên một cách rõ nét. Mỗi người, mỗi tấm lòng, mỗi hành động nhưng đều có chung 1 mục đích. Những phần quà hỗ trợ có thể không lớn về mặt vật chất nhưng đủ để sưởi ấm tâm hồn. Hoá ra giữa khó khăn mới thấy, nghĩa đồng bào chứa chan thế nào!

Hoạt động thiện nguyện do vợ chồng chị Thảo Nguyên và anh Kevin Toàn (ngụ tại quận 7, TP.HCM) khởi xướng đã quyên góp, ủng hộ 1.000 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà trị giá khoảng 60.000 đồng gồm gạo, mì tôm, cháo gói, nước nắm, khoai lang... Đợt đầu tiên đã diễn ra hôm 19-20/6 vừa qua.

Giữa lúc người dân, đặc biệt là những người lao động nghèo "chơi vơi" vì miếng cơm manh áo, không ít những tấm lòng hảo tâm đã chung tay cùng nhau hỗ trợ, làm vơi bớt phần nào khó khăn do công ăn việc làm đình trệ.

Nhóm thiện nguyện của vợ chồng chị Thảo Nguyên cùng nhau gói từng phần quà để trao đến tận tay những người khó khăn - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về hành động của mình, anh Kevin Toàn tâm sự, do thấy nhiều hoàn cảnh cơ cực được chia sẻ trên truyền thông, báo giới nên "thương và xúc động lắm". Anh hy vọng được góp một chút gì đó nhằm hỗ trợ đồng bào, mặc dù giá trị phần quà không lớn nhưng cũng phần nào vơi đi nỗi lo cho người lao động nghèo. Vợ chồng anh chị còn hài hước khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ đến khi nào hết tiền mới thôi.

Hoạt động từ thiện này dự kiến sẽ làm hàng tuần, tiền do anh em trong nhóm tự bỏ ra và kêu gọi thêm bạn bè thân hữu góp công góp sức. Được biết, nhóm của anh chị sẽ cùng nhau làm quà, gói ghém thực phẩm vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, sau đó, trong ngày Chủ nhật sẽ di chuyển đến nhiều địa điểm để phát cho những người cơ nhỡ, những hoàn cảnh khó khăn, công nhân quét rác, người vô gia cư và những người già mưu sinh trên đường...

Bên cạnh đó, chị Thảo Nguyên cũng chia sẻ: "Nhóm đang tìm cách để liên kết thêm với những tổ chức thiện nguyện khác nhằm ủng hộ quà đến các điểm gần khu cách ly, bếp ăn từ thiện và nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

Trong quá trình phát quà từ thiện, chị Thảo Nguyên chia sẻ đã gặp nhiều trường hợp khó khăn đến xót xa. Chị kể: "Có 1 chú chạy xe ôm truyền thống đã ngoài 50 tuổi ở phường Tân Phú, quận 7. Sau lần bị tai nạn, bụng chú bị thương nặng. Vết cắt phải khâu nhiều mũi, cộng thêm chân đi khập khiễng khiến sinh hoạt và công việc gặp nhiều khó khăn. Không những thế, vợ bỏ đi, để lại chú một mình nuôi 3 con nhỏ". Khi nhận được gạo từ anh chị, chú lái xe ôm mừng đến không cầm nổi nước mắt vì nhiều ngày nay "miếng cơm, manh áo" là điều khiến người đàn ông "gà trống nuôi con" canh cánh mãi trong lòng. Chị Nguyên còn cho biết sau khi nghe anh chị kể về hoạt động từ thiện, chú hồ hởi muốn được tham gia và hứa nếu nhóm cần chở hàng cứ gọi, chú sẽ không ngần ngại hỗ trợ.

Hiện tại, những thành viên trong nhóm đều hướng tới mục tiêu kêu gọi được 10.000 phần quà để có thể trao tặng thêm nhiều người lao động khó khăn giữa hoàn cảnh dịch bệnh ngặt nghèo.